Wochenlange Talfahrt beim Benzinpreis in Deutschland zu Ende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den Spritpreisen deutet sich nach wochenlanger Talfahrt eine mögliche Trendwende an. Benzin ist im Wochenvergleich um einen Cent teurer geworden, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Davor war der Preis siebenmal in Folge gesunken.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Super E10 demnach 1,778 Euro. Diesel verteuerte sich ebenfalls um einen Cent auf 1,672 Euro pro Liter. Hier war es allerdings bereits der zweite Anstieg auf Wochensicht, nachdem es davor neun Wochen nach unten gegangen war.

Im Vergleich zum Ölpreis sieht der ADAC den Benzinpreis derzeit auf einem angemessenen Niveau. Diesel sei allerdings zu teuer, hieß es./ruc/DP/jha