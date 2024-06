EQS-News: Das in Singapur ansässige Unternehmen Elite Partners Capital erwirbt das globale Logistikzentrum eines Automobilriesen in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart, Deutschland

Das in Singapur ansässige Unternehmen Elite Partners Capital erwirbt das globale Logistikzentrum eines Automobilriesen in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart, Deutschland









Stuttgart, Deutschland, 28. Juni 2024 – (ACN Newswire) - Elite Partners Capital gab seine neueste Logistikübernahme in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart, der Automobilhauptstadt Deutschlands, bekannt.



Der großflächige Multiuser-Logistikpark, der sich in der Industriezone Ettlingen West befindet, verfügt über eine herausragende Verkehrsinfrastruktur, darunter direkte Anbindungen an die Autobahnen A5, A8 und A65, Zugang zum Hafen Karlsruhe – einem wichtigen Binnenhafen entlang der Rheinwasserstraße – sowie die Nähe zu den großen internationalen Flughäfen in Frankfurt und Stuttgart. Der Logistikpark ist auch gut durch lokale Busse und das S-Bahn-Netz angebunden, was die Verfügbarkeit einer qualifizierten Arbeitskraft für Lagerhäuser und Büros in und um das Grundstück herum gewährleistet.



Der Logistikpark erstreckt sich über eine große Fläche von ca. 180.000 Quadratmetern, befindet sich in hervorragendem Zustand und bietet aufgrund seines zusammenhängenden, aber hochflexiblen Layouts eine ausgezeichnete Wiederverwendbarkeit durch Dritte. Dank seiner strategischen Lage in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart sind über 85 % der Nettomietfläche der Immobilie derzeit langfristig an einen Automobilriesen vermietet, der dort sein globales Logistikzentrum betreibt. Elite Partners Capital wird eng mit dem Mieter zusammenarbeiten, um die ESG-Spezifikationen der Immobilie in den kommenden Jahren weiter zu verbessern. Nach der Verbesserung wird erwartet, dass die Immobilie die DGNB-Gold-Zertifizierung erreicht. Die verbleibenden mietbaren Flächen des Logistikparks sind an eine gute Mischung aus innovativen Ingenieurbüros vermietet, welche das zukünftige industrielle Wachstum der Region fördern.



Elite Partners Capital erwarb den Logistikpark über seinen Flaggschifffonds Elite Logistics Fund II, einen paneuropäischen Logistikfonds, in welchen ein Staatsfonds investiert ist und welcher über ein starkes Netzwerk von Family Offices in ganz Asien verfügt. Zuvor hatte Elite den ersten Teil seiner Logistikfondsserie (Elite Logistics Fund I) im Jahr 2021 an Blackstone veräußert und dabei eine attraktive interne Rendite (IRR) von über 30 % erzielt.



„Wir haben den Logistikmarkt in paneuropäischen Städten genau beobachtet und dabei hochwertige Objekte mit starken Mieterbindungen und überzeugenden Wertsteigerungsmöglichkeiten ins Visier genommen“, sagte Victor Song, Mitbegründer und Geschäftsführer von Elite Partners Capital. „Die sich stabilisierenden Zinssätze bieten unseren Investoren eine strategische Gelegenheit, wieder in den Markt einzutreten,“ fügte Song hinzu.



Das Objekt wurde von einem Joint Venture zwischen TPG Angelo Gordon und aam2core Holdings AG verkauft. Die wegweisende Transaktion wurde vom Capital Markets Team von CBRE in Deutschland vermittelt. Taylor Wessing, Alvarez and Marsal und TA Europe wurden von Elite Partners Capital als Berater für diese Transaktion ernannt. Ihre unschätzbar wertvollen praktischen und kommerziellen Einsichten waren entscheidend für den erfolgreichen Abschluss des Deals.



Über Elite Partners Capital

Elite Partners Capital ist ein alternativer Investmentmanager, der sich auf Nischenchancen und unterversorgte Märkte spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und Büros in London, Prag und Luxemburg. Bis heute hat das Unternehmen Vermögenswerte von über 2 Milliarden S$ in 7 Ländern verwaltet, was einem Anstieg von 420 % seit dem Start im Jahr 2017 entspricht.



Für Medienanfragen, bitte kontaktieren Sie:

Orphelia Huang

AVP, Investor Relations

orpheliahuang@elitepartnerscapital.com



