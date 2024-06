Zeitfracht will Beteiligung an Adler Modemärkte verkaufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Modekette Adler steht erneut vor einem Eigentümerwechsel: Der Berliner Logistik-Konzern Zeitfracht will seine Beteiligung an Adler verkaufen.

Man befinde sich in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen mit mehreren Kaufinteressenten, teilte Zeitfracht am Donnerstagabend mit. Vor drei Jahren hatte die Zeitfracht-Gruppe die Modemarktkette aus der Insolvenz übernommen. Adler betreibt eigenen Angaben zufolge mehr als 130 Filialen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland und beschäftigte zuletzt rund 2500 Mitarbeiter. Die auf Mode für Über-50-Jährige spezialisierte Kette hatte 2021 Insolvenz angemeldet, nachdem ihre Filialen in der Corona-Krise monatelang schließen mussten.

