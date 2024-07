Boeing übernimmt Zulieferer Spirit

Washington (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing will seinen angeschlagenen Zulieferer Spirit AeroSystems in einem rund 4,7 Milliarden Dollar schweren Aktiendeal übernehmen.

Über das Vorhaben wurde seit langem spekuliert. Boeing biete Spirit-Aktionären 0,25 Boeing-Aktien für jede ihrer Spirit-Aktien, wenn der volumengewichtete Durchschnittspreis bei oder unter 149 Dollar liege, teilte der Flugzeugbauer am Montag mit. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 8,3 Milliarden Dollar, einschließlich der zuletzt gemeldeten Nettoverschuldung von Spirit. Boeing will mit der Übernahme Qualitätsprobleme mit seinem Kassenschlager Boeing 737 MAX in den Griff bekommen. Boeing macht Spirit dafür mitverantwortlich, da es unvollständige oder fehlerhafte Teile geliefert haben soll.

Wie Boeing weiter mitteilte, hätten Airbus und Spirit außerdem eine verbindliche Vereinbarung getroffen, wonach der europäische Rivale bestimmte Arbeitprogramme, die Spirit für Airbus vornimmt, mit dem Abschluss der Boeing-Spirit-Fusion erwerben wird.

