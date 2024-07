Chefwechsel bei Erste Group und Vorstandsumbau bei Österreich-Tochter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Bei Österreichs größtem Geldhaus Erste Group kommt es per Anfang Juli zu einigen Rochaden im Vorstand.

Die Chefin der Österreich-Tochter, Gerda Holzinger-Buchstaller, werde künftig zusätzlich zum Vorstandsvorsitz die Finanz-Agenden übernehmen, teilte die Bank am Montag mit. Die Verantwortung für das Retail-Geschäft übergebe die Managerin an Maximilian Clary und Aldringen, der bisher das Private Banking & Wealth Management für die Österreich-Tochter und die Gruppe leitete. Für Risiko und Operations werde ab sofort Ilinka Kajgana verantwortlich sein, die bisher bei der rumänischen Tochter BCR tätig war. An der Konzernspitze übernimmt, wie bereits bekannt, per 1. Juli Peter Bosek das Ruder von Willi Cernko, der in den Aufsichtsrat der Erste Bank Österreich wechselt. Bosek hatte bis 2019 die Österreich-Tochter geleitet, bevor er zur estnischen Luminor Bank wechselte.

"Es freut mich sehr, dass wir mit den beiden Neubesetzungen ein starkes und ambitioniertes Vorstandsteam in Österreich aufgestellt und sich wieder Talente aus den eigenen Reihen dafür durchgesetzt haben", sagte Aufsichtsratvorsitzender Friedrich Rödler.

Risikochefin Alexandra Habeler-Drabek und Finanzvorstand Stefan Dörfler, die bisher sowohl in der Erste Group als auch in der Österreich-Tochter im Vorstandsteam waren, werden sich künftig auf ihre jeweiligen Aufgaben im Konzern konzentrieren und ihre Doppelfunktionen beenden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)