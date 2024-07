DAX® - Q2: Im Zeichen der Korrektur

Die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.380 Punkten) bzw. die obere Begrenzung einer vermeintlichen Flaggenkonsolidierung (auf Tagesbasis akt. bei 18.417 Punkten) bremsen den DAX® gegenwärtig aus. Das gibt uns die Gelegenheit auf den langfristigen Quartalschart der dt. Standardwerte zu blicken. Vor dem Hintergrund des Quartals- bzw. Halbjahresultimo macht diese Betrachtung sogar doppelt Sinn. Nach dem fulminanten Jahresstart steht das 2. Quartal im Zeichen einer klassischen Korrektur. Dennoch hat es auch in den vergangenen drei Monaten für ein neues Allzeithoch (18.893 Punkte) gereicht. Der Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Der Langfristchart eröffnet aber auch eine interessante Perspektive in Sachen „nächstes Anlaufziel“. Wenn man den Einbruch des Jahres 2022 und die anschließende, dynamische Erholung als „V-Formation“ interpretiert, dann ergibt sich aus diesem Muster ein Kursziel von über 20.000 Punkten. Eine interessante Statistik (siehe unten), welche im vergangenen Jahr voll aufging, könnte beim Erreichen dieser runden Marke zusätzlich helfen. Kurzfristig hilft möglicherweise der erste Handelstag im Juli, welcher unter saisonalen Aspekten zu den besten des Jahres zählt. Das Quartalstief bei 17.627 Punkten bietet sich indes als Stop-Loss an.

DAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

