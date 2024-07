EQS-News: Bankhaus Bauer baut Expertise im Private Banking weiter konsequent aus, starkes Wachstum auch für 2024 erwartet

Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer baut Expertise im Private Banking weiter konsequent aus, starkes Wachstum auch für 2024 erwartet



01.07.2024 / 09:01 CET/CEST

Andreas Mattisseck, Neuzugang im Private-Banking-Team am Standort Essen

Milliardenschwelle bei Assets under Management fest im Blick

Zusätzliche Wachstumschancen aus dem gerade gestarteten opta data banking

Essen, 1. Juli 2024 – Das Bankhaus Bauer baut weiter konsequent sein Beratungsteam im Bereich Private Banking aus, um das angestrebte zukünftige Wachstum durch eine geeignete Managementexpertise abbilden zu können. So beginnt am 1. Juli 2024 am Standort Essen Andreas Mattisseck (Jahrgang 1968) seine Tätigkeit als neuer Leiter Institutionelle Kunden für Private Banking und Healthcare.

Herr Mattisseck zeichnet sich durch eine mehr als 35-jährige Anlage- und Kapitalmarkterfahrung aus. Dabei war er zuletzt für mehr als 13 Jahre in unterschiedlichen Leitungsfunktionen bei der Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft (PKDW) in Duisburg tätig, wo er zum Schluss Senior Expert für das Asset Management mit dem Schwerpunkt strategische Aufgaben war. Zudem lag sein Tätigkeitsschwerpunkt bei den Themen Alternative Investments und im Bereich ESG. Darüber hinaus hatte er von 2020 bis Mai 2024 ein Aufsichtsratsmandat bei der Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co KGaA i.L. übernommen. Bei der PKDW hatte der Betriebswirt und CEFA-Investmentanalyst zudem mehrere Jahre die fachliche Führung des Bereichs Immobilien inne und war zuvor unter anderem als Leiter Kapitalanlagen aktiv. In den Jahren 2000 bis 2008 war sein Arbeitgeber die zur Berkshire Hathaway Holding gehörende Gen Re Capital, und davor war er bei der Viktoria Versicherungen und der West KA sowie der Sparkasse Essen beschäftigt, wo er auch seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert hatte.

„Mit Andreas Mattisseck haben wir den perfekten Kandidaten für die Leitung unseres in den letzten Jahren stark wachsenden Geschäfts mit institutionellen Kunden für uns gewonnen. Dank seiner mehr als 35-jährigen Kapitalmarkt- und Kundenerfahrung unterstützt er uns auch bei der Expansion unserer Aktivitäten im Bereich Healthcare. Die Tatsache, dass es uns gelingt, immer mehr renommierte Finanz- und Anlagefachleute für das Bankhaus Bauer zu begeistern zeigt, dass wir rund um das Thema Private Banking eine hervorragende Reputation genießen“, kommentierte André Weber, Vorstandsmitglied der Bankhaus Bauer AG, die Personalie.

Milliardenschwelle bei den Assets under Management für 2024 fest im Blick – Zunehmende Nachfrage von institutionellen Kunden

Die Bankhaus Bauer AG verzeichnet auch im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Wachstum seiner Private-Banking-Aktivitäten an den Standorten Essen und Stuttgart. Wie bereits Ende 2023 avisiert, hat das Finanzinstitut bei den Assets under Management inklusive der liquiden Kundenanlagen die Schwelle von einer Milliarde Euro für 2024 fest im Blick. Grundlage für diese Aufwärtsentwicklung ist die große Expertise bei der Begleitung von vermögenden Privatanlegern, institutionellen Investoren, Unternehmern sowie Family Offices in allen Anlageklassen mit zunehmend größeren Anlagevolumina. Der Erfolg des Hauses basiert auf individuellen, auf den Kunden oder die Kundin maßgeschneiderten Anlagestrategien und einer guten Performance der Vermögensverwaltung, die zuletzt wieder für 2023 vom unabhängigen Analyse-Institut firstfive prämiert wurde.

Dabei kann das Bankhaus auch das externe Beratungs-Know-how namhafter Kooperationspartner wie HQ Capital, b.value, COI Partners oder Acton bei alternativen Anlageformen anbieten. Dieses Angebot umfasst Möglichkeiten für Direktbeteiligungen, Private-Equity-, Start-up- aber auch Venture-Capital-Investments. Das besondere Konzept der Kundenbetreuung wird abgerundet durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thomas Druyen, einem der renommiertesten Vermögensforschenden in Europa. Er unterstützt die Beratungsteams des Hauses als First Advisor mit seiner anerkannten Expertise in der Vermögenspsychologie und Vermögenskulturforschung exklusiv.

Zusätzliche Wachstumschancen im Healthcare-Bereich mit dem opta data banking

In den letzten Jahren hat das Bankhaus seine Expertise im Bereich Healthcare bereits sehr deutlich ausgebaut und sich renommierte Branchen- und Anlagefachleute ins Haus geholt. Hierauf aufbauend hat das Finanzinstitut Anfang Juni 2024 in Kooperation mit der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe die Wertschöpfung durch das neu etablierte opta data banking deutlich erweitert. opta data banking zeichnet sich vor allem durch eine einfache und schnelle Verfügbarkeit sowie eine unkomplizierte, kundenfreundliche Nutzung aus.

Die familiengeführte opta data genießt mit ihren rund 3.000 Mitarbeitenden das Vertrauen von über 60.000 Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland, die bereits ihre kompletten Umsätze über das Unternehmen abwickeln. Im Zentrum des opta data banking steht ein breit aufgestelltes Geschäftskonto, das Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert die Abwicklung aller Bankgeschäfte, und damit unter anderem ein Girokonto, eine Kreditkarte oder die Option für Kontokorrentkredite über das hauseigene Online-Banking, aber auch Investitions- und Betriebsmittelkredite für Healthcare-Kundinnen und -Kunden umfasst. Damit entsteht das erste ganzheitliche Finanzangebot ausschließlich für Fachberufe und Unternehmen im Gesundheitswesen, zum Beispiel für Pflege- oder Heilmittel-Anbieter.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.optadata.de/banking sowie www.optadata-gruppe.de

Über die Bankhaus Bauer AG

Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Firmenkunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Healthcare und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe.

www.bankhausbauer.de

