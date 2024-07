Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Personalie

Swiss Prime Anlagestiftung schliesst die Emission für die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» erfolgreich ab



01.07.2024 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Olten, 1. Juli 2024

Die Emission schliesst mit einem Erlös von CHF 69.3 Millionen erfolgreich ab

Zusammen mit einer Sacheinlage konnte die Eigenkapitalseite im 1. Halbjahr 2024 um rund CHF 113 Millionen gestärkt werden

Verwendung des Kapitals für strategiekonforme Akquisitionen, die Finanzierung der renditestarken Entwicklungs- und Bauprojekte sowie zur Stabilisierung der Fremdfinanzierungsquote

Deniz Orga übernimmt die Position des COO für die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») konnte für ihre Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» die vom 17. Mai bis zum 14. Juni 2024 durchgeführte Emission mit einem starken Resultat abschliessen. Die Emission erzielte ein Gesamtvolumen von CHF 69.3 Millionen. Die Emission stiess bei den bestehenden Anlegern auf grosses Interesse. Zudem konnte der Anlegerkreis durch neue Investoren erweitert werden. Zusammen mit der Sacheinlage der Pensionskasse der Dätwyler Holding AG konnte die Eigenkapitalseite im 1. Halbjahr 2024 substanziell gestärkt werden.

Die zugeflossenen Mittel ermöglichen den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, das seit seiner Lancierung im Herbst 2015 kontinuierlich gewachsen ist. Der Verkehrswert des Immobilienbestandes beläuft sich per 31. März 2024 auf CHF 3’991 Millionen. Darüber hinaus dienen die Kapitalzuflüsse zur Finanzierung renditestarker Entwicklungs- und Bauprojekte wie dem Riverside Living II in Zuchwil, Co-Next in Muttenz, Tribsche II in Luzern sowie La Colombe in Biel. Diese Entwicklungen tragen weiter zur Stärkung der Wohnquote bei. Zusätzlich wird die Fremdfinanzierungsquote (per 31.03.2024 bei 27.2%) reduziert.

Wechsel in der Führung

Deniz Orga, bisher CIO Europe, übernimmt die Position des COO und wird die beiden Anlagegefässe «SPA Immobilien Schweiz» und «SPA Living+ Europe» leiten. Lorenz Wüthrich, bisher Head Acquisition & Sales der SPA, wird sein Stellvertreter. Reto Felder, bisheriger CIO «SPA Immobilien Schweiz», übernimmt innerhalb der Swiss Prime Site Solutions eine leitende Funktion. Wir danken Reto Felder für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten vier Jahren und wünschen Deniz Orga und dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg.

Medienmitteilung (PDF)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Baumann Präsident und Delegierter des Stiftungsrats Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 19jerome.baumann@swiss-prime-anlagestiftung.ch

Ramona Casanova Investor Relations Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 57ramona.casanova@sps.swiss

Über die Swiss Prime AnlagestiftungDie Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

Swiss Prime Anlagestiftung | Martin-Disteli-Strasse 9 | CH-4600 Olten | Telefon +41 58 317 17 90info@swiss-prime-anlagestiftung.ch | www.swiss-prime-anlagestiftung.ch

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Anlagestiftung Frohburgstrasse 1 4601 Olten Schweiz Telefon: +41583171790 E-Mail: info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Internet: www.swiss-prime-anlagestiftung.ch EQS News ID: 1933719

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1933719 01.07.2024 CET/CEST