Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.07.2024 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. EUR vorzeitig platziert, Raum für Fortsetzung des Expansionskurses gegeben Anleiheemission deutlich überzeichnet: TPG hat erfolgreich eine Anleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben. Das geplante Zielvolumen von 25 Mio. EUR wurde bereits nach wenigen Tagen erreicht, so dass die ursprünglich für eine Woche geplante Zeichnungsfrist vorzeitig beendet und das Volumen auf 30 Mio. EUR erhöht wurde. Der Zinssatz liegt bei 8,875 %, die Laufzeit beträgt vier Jahre. Von dem Emmissionserlös sollen 7 Mio. EUR für die Ablösung von Bankverbindlichkeiten verwendet werden. Weitere 3 Mio. EUR sind für Investitionen in die hauseigene Software vorgesehen. Für zusätzliche noch in 2024 geplante Akquisitionen stehen anstatt der avisierten 15 Mio. EUR nun ca. 20 Mio. EUR zur Verfügung. Maschinenhandel wird erweitert, Kunstpflanzenhandel gestartet: Rückwirkend zum ersten Januar hat TPG den Bereich Industrial Goods erweitert und die Konzerntochter GINDUMAC durch die Übernahme der Wehrmann GmbH & Co KG gestärkt. Mit der Akquisition des traditionsreichen Familienunternehmens soll die Plattform-Strategie durch die Erweiterung des Sortiments und den Ausbau des Geschäftsmodells im Bereich Holzmaschinen aktiv vorangetrieben werden. Darüber hinaus wurde am 11. Juni die Übernahme von Aplanta bekanntgegeben. Das erst 2022 gegründete Unternehmen aus Hessen vertreibt Kunstpflanzen und -bäume an B2B - und B2C-Kunden und soll perspektivisch zu einer führenden europäischen Plattform für den Kunstpflanzenhandel ausgebaut werden. Das Closing dieser Transaktion wird im Juli 2024 erwartet. Die avisierten Übernahmen einer niederländischen B2C-LuxusPlattform und eines B2C-Sportartikelhändlers dürften u.E. in den kommenden Wochen finalisiert werden. Fazit: TPG setzt den eingeschlagenen Weg konsequent fort und nähert sich dem ausgegebenen Ziel, bis Ende 2025 in insgesamt 30 Industriezweigen präsent zu sein, weiter an. Mit den zugeflossenen 30 Mio. EUR verfügt TPG über ausreichend finanziellen Spielraum für weitere Zukäufe, ohne dass die Aktionäre durch eine Kapitalerhöhung verwässert werden. Das sehr große Interesse von Anleihekäuferseite zeigt, dass die Kapitalmarktstory nun eine breitere Investorenschaft erreicht und auch dort überzeugt. Davon ausgehend, dass die auf dem unlängst zum Capital Markets Day vorgestellten Übernahmekriterien unverändert Anwendung finden, dürften sowohl die letzten als auch die avisierten zukünftigen Übernahmen schon sehr zeitnahe einen positiven Beitrag zur Ergebnisentwicklung beisteuern. Da wir zukünftige Übernahmen jedoch nicht in unsere Finanzplanung einbeziehen, die Anleiheemission aber höhere Zinsaufwendungen zur Folge hat, verringern sich die EPS-Schätzungen um diesen Beitrag. Aus dem für uns maßgeblichen DCF-Bewertungsmodell ergibt sich weiterhin ein Kursziel von 13 EUR. Wir bekräftigen unser Kaufen-Votum. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30127.pdf