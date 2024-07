China unterstützt Beitritt Kasachstans zur Gruppe der BRICS-Staaten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Astana/Peking (Reuters) - China unterstützt einen Beitritt Kasachstans zur Gruppe der BRICS-Staaten, zu der neben der Volksrepublik auch Russland gehört.

Präsident Xi Jinping, der wegen des Sicherheitsgipfels eurasischer Staaten in die kasachische Hauptstadt Astana gereist ist, habe sich entsprechend geäußert, berichteten chinesische Staatsmedien am Mittwoch. China und Kasachstan hätten sich auch zum Ziel gesetzt, den bilateralen Handel zu verdoppeln. Zu den BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer gehören Brasilien, Russland, Indien, China sowie Südafrika und seit Jahresbeginn auch Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

In Astana findet am Mittwoch und Donnerstag ein Treffen der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) statt. Dort wird auch der russische Präsident Wladimir Putin erwartet, ein Gespräch zwischen ihm und Xi ist geplant. Beide verstehen die SCO als Gegengewicht zum Westen.

Die SCO wurde 2001 mit Sitz in Peking gegründet und dient der Kooperation der Mitglieder in Fragen der Sicherheit sowie der Wirtschaft und des Handels. Der SCO gehören China, Indien, der Iran, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan an.

