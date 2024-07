China - SCO-Staatengruppe soll Einmischungen von außen abwehren

Peking (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat an die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) appelliert, "externe Einmischungen" abzuwehren.

"Angesichts der realen Risiken, dass kleine Höfe mit hohen Zäunen geschützt werden, müssen wir das Recht auf Entwicklung schützen", zitierte das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Donnerstag aus der Xi-Rede beim SCO-Gipfel in Kasachstans Hauptstadt Astana - offensichtlich in Anspielung auf einen sich ausbreitenden Protektionismus auch von westlichen Ländern gegenüber China. Zu dem regionalen Wirtschafts-, Verteidigungs- und Sicherheitsblock gehören auch Russland und als jüngstes Mitglied Belarus.

China versucht seit längerem Staatenbünde wie die Brics-Schwellenländergruppe oder die SCO zu einer geschlossenen Haltung gegenüber den USA zu bewegen. Der SCO-Block mit seinen zehn Mitgliedern müsse "interne Differenzen" friedlich bewältigen, Gemeinsamkeiten suchen und Kooperationsschwierigkeiten lösen, sagte Xi. Der chinesische Präsident betonte laut CCTV auch die Notwendigkeit, gemeinsam wissenschaftliche und technologische Innovationen zu fördern und die Stabilität der internen Industrie- und Lieferketten zu sichern. Der SCO gehören China, Indien, der Iran, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan und Belarus an.

