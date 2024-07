DHL steht auch unter neuem Postgesetz zu Zielen

DHL hält auch unter dem neuen Postgesetz an den operativen Gewinnzielen für das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland fest.

"Bezüglich der Ziele ändert sich (..) nichts", sagte DHL-Chef Tobias Meyer am Freitag. "Wir hatten immer das Ziel, dass dieser Unternehmensbereich mehr als eine Milliarde Euro verdienen muss", betonte er. Dieses Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) bestehe weiter. Anders ließen sich Investitionen in den Universaldienst zur flächendeckenden Versorgung der Bürger und in die ökologische Nachhaltigkeit nicht stemmen. Der Bundesrat hatte am Mittag grünes Licht für das neue Postgesetz gegeben, das unter anderem auch mehr Wettbewerb vorsieht. Die Deutsche Post ist Marktführer in der Bundesrepublik.