EQS-News: Powerledger und Energie Steiermark starten die erste Blockchain-gestützte Energie-Handelslösung ihrer Art in Österreich

Powerledger und Energie Steiermark starten die erste Blockchain-gestützte Energie-Handelslösung ihrer Art in Österreich



08.07.2024

Highlights:

Powerledger und Energie Steiermark starten österreichweite Energie-Monitoring- und Handelsplattform smartCOMMUNITY.

Energie Steiermark ist mit über 600.000 Kunden einer der führenden Energieversorger Österreichs.

smartCOMMUNITY soll es Prosumenten ermöglichen, nicht nur ihren Energieverbrauch und ihre Produktion zu überwachen, sondern auch ihre Überschüsse mit anderen Teilnehmern ihrer Wahl in ganz Österreich durch PPAs oder durch Peer-to-Peer-Handel zu teilen.

Darüber hinaus haben Prosumenten die Möglichkeit, ihre Energie zu wettbewerbsfähigen Tarifen im Vergleich zu den üblichen Einspeisetarifen in Österreich zu verkaufen.

Zug, Switzerland--(Newsfile Corp. - Montag, 8. Juli 2024) - Das Energiesoftware-Unternehmen Powerledger und einer der führenden Energieversorger Österreichs, Energie Steiermark, haben gemeinsam eine neue Energiehandelsplattform namens smartCOMMUNITY eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, die Verteilung der von ihren Solaranlagen erzeugten Energie zu steuern.

Die smartCOMMUNITY-Plattform wurde im Juli 2023 gestartet und ermöglicht es Haushalts- und Geschäftskunden der Energie Steiermark, ihren überschüssigen Solarstrom zu verwalten. Die Plattform bietet Prosumenten die Möglichkeit, ihre saubere Energie mit Familie, Freunden und anderen Verbrauchern auf der Plattform zu teilen und so erneuerbare Energie made in Austria zu einem optimalen Preis zu beziehen. Diesen Sommer begrüßt Energie Steiermark die ersten Gemeinden, mittelständische Unternehmen und Industriekunden, die sich dem smartCOMMUNITY-Ökosystem anschließen.

Dr. Jemma Green, Mitbegründerin und Vorsitzende von Powerledger, erklärt, dass die Einrichtung der smartCOMMUNITY-Plattform sowohl für die Käufer als auch für die Verkäufer erhebliche Vorteile mit sich bringt.

"Haushalte und Unternehmen können nun die Abnehmer und die Preise für den von ihnen erzeugten Strom selbst bestimmen, was einen bedeutenden Mentalitätswandel darstellt. Anstatt überschüssigen Strom einfach in das Netz einzuspeisen, haben sie nun die Freiheit, über ihren selbst erzeugten Strom zu entscheiden und ihn zu kontrollieren", sagte Dr. Jemma Green, Mitbegründerin und Vorsitzende von Powerledger.

"Bei der smartCOMMUNITY-Plattform geht es nicht nur um den Handel mit Energie, sondern auch darum, den Kunden eine bessere Kontrolle über ihre Erzeugung und ihren Verbrauch von erneuerbarer Energie zu ermöglichen. Mit dem Beitritt neuer Industriekunden und Gemeinden zum smartCOMMUNITY-Ökosystem hoffen wir, einen aktiven Beitrag zu Österreichs Ziel einer 100%igen Versorgung mit erneuerbarer Energie bis 2030 zu leisten", so Josef Landschützer, CEO der Energie Steiermark Kunden GmbH.

Die smartCOMMUNITY-Plattform bietet eine Reihe von Schlüsselfunktionen, darunter:

Energieüberwachung: Kunden wie Haushalte, Kommunen, mittelständische Unternehmen und Industriekunden können ihren Energieeinsatz, -verbrauch und -erzeugung überwachen sowie ihre Einsparungen und Einnahmen aus dem Energiehandel verfolgen.

Stromabnahmevereinbarungen ("Power Purchase Agreements", PPAs): Kunden können maßgeschneiderte PPAs mit anderen Mitgliedern der Plattform in ganz Österreich abschließen, die es ihnen ermöglichen, Strom zu vereinbarten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Peer-to-Peer-Handel: Kunden können Strom direkt von und an andere Mitglieder kaufen und verkaufen.

Kontrolle über die Preisgestaltung: Die Kunden können ihre eigenen Höchst- und Mindestpreise für den Kauf und Verkauf von Strom festlegen, was ihnen Flexibilität und Kontrolle über ihre Ausgaben und Einnahmen gibt.

Kontrolle über den Zeitplan: Die Kunden können ihre PPAs zeitlich an ihre Verhaltensmuster, ihr Verbrauchsprofil und ihre Bequemlichkeit anpassen.

Kontrolle des Käufers/Verkäufers: Kunden können wählen, von wem und an wen sie Strom kaufen und verkaufen.

"Es geht darum, die Kraft der Erzeugung erneuerbarer Energien zu dezentralisieren und den Endkunden zu ermöglichen, eine aktive Rolle auf dem Energiemarkt zu spielen. Gewerbliche Verbraucher können dieses Instrument nutzen, um Risiken zu verwalten und sich gegen Preisschwankungen auf dem Energiegroßhandelsmarkt abzusichern", sagte die Projektleiterin der Energie Steiermark, Daria Mayskaya.

Dank dieser Blockchain-gestützten Energiehandelsplattform haben die Nutzer nicht nur die freie Wahl, sondern auch die Möglichkeit, ihre Gemeinschaften zu stärken und der Bevölkerung die Kontrolle zurückzugeben.

Über Powerledger

Powerledger ist ein Softwareunternehmen, das Blockchain, KI und Web3 einsetzt, um drängende Herausforderungen im Energiebereich zu lösen und Kunden den Zugang zu und den Handel mit billigerem, saubererem Strom zu ermöglichen. Die Software und Funktionen von Powerledger arbeiten mit der bestehenden Infrastruktur von Energiesystemen zusammen und bieten sowohl Verbrauchern als auch Erzeugern mehr Kontrolle und Eigentumsrechte. Energieversorger, Regierungen und große Unternehmen nutzen die Lösungen von Powerledger, um an der Spitze der Energiewende zu stehen, indem sie jede Kilowattstunde Energie erfassen, zurückverfolgen und handeln. Powerledger hat seinen Hauptsitz in Zug und ist als eines der Top-50-Unternehmen im Crypto Valley in der Schweiz anerkannt.

Über Energie Steiermark

Energie Steiermark ist mit über 600.000 Kunden einer der führenden Energieversorger in Österreich. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von energiebezogenen Produkten und Dienstleistungen an, darunter Strom, Gas, Wärme und verschiedene EV-Produkte und -Dienstleistungen. Energie Steiermark setzt sich dafür ein, seinen Kunden zuverlässige, kostengünstige und nachhaltige Energielösungen zu bieten.

