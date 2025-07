IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies bringt Grammies auf den Markt - ein digitales Goldprodukt auf der Bitcoin-Blockchain

IRW-PRESS: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies bringt Grammies auf den Markt - ein digitales Goldprodukt auf der Bitcoin-Blockchain

Toronto, den 8. Juli 2025 / IRW-Press / Matador Technologies Inc. (Matador oder das Unternehmen) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3), das Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen, freut sich heute die Einführung seiner Digital Asset Plattform bekannt zu geben, die die Erstellung einzigartiger digitaler Kunstwerke ermöglicht, die auf 1 Gramm physisches Gold graviert werden können.

Diese innovative Plattform integriert nahtlos Kunst auf Edelmetallbasis in die Blockchain-Infrastruktur und nutzt dabei Protokolle, die auf dem Bitcoin-Netzwerk aufbauen. Die Einführung findet exklusiv auf Trio (@trio_xyz) statt, wobei der Zugang zur Whitelist um 17 Uhr MEZ und die öffentliche Veröffentlichung um 18 Uhr MEZ beginnt. Für weitere Informationen und Updates folgen Sie uns auf X unter @buymatador.

Wichtigste Highlights:

- Grammies - Digitale Gold-Sammlerstücke: Das erste Produkt, Grammies, sind digitale Inschriften, die auf Bitcoin aufgezeichnet werden. Sie können gesammelt, auf Gold gedruckt und online angezeigt werden. Damit lässt sich erkunden, wie Kunst zeitlose und sehr moderne Grenzen überschreiten kann. Diese Sammlerstücke können auf eine Reihe von Bitcoin-kompatiblen Wallets übertragen und auf physisches Gold gedruckt werden.

- Gravieren & besitzen: Jedes Grammie kann physisch auf 1 Gramm Gold graviert und direkt an Sammler versandt werden.

- Limitierte Auflage: Die erste Kollektion umfasst 1.000 einzigartige Kunstwerke, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler dxxmsdxy entstanden sind.

- Premium-Sats: Als Bonusfeature sind die Grammies auf einer Vielzahl von Satoshis eingravierbar - darunter gewöhnliche, seltene und Legacy-Sats -, wodurch Sammler seltene und vielfältige digitale Assets erhalten.

- Regenerative Kunst: Jedes Kunstwerk wird algorithmisch generiert und trägt seine eigene Seriennummer und Geschichte.

Eine neue Ära für digitale Kunst und Gold sammeln

Matador Grammies stellen eine Verschmelzung von digitalem und physischem Wert dar: Jedes einzelne Sammlerstück ist dauerhaft in der Bitcoin-Blockchain verzeichnet, wodurch seine Knappheit und Herkunft überprüfbar sind. Bei einem Goldpreis von rund 3.300 USD/Unze eröffnet dies neue Möglichkeiten für Kunstsammler und Edelmetallliebhaber, die nach alternativen Wertanlagen suchen.

Sicherheit und Transparenz im Mittelpunkt

- Knappheit: Jedes Stück ist ein Unikat und in der Bitcoin-Blockchain gespeichert.

- Sicherheit: unterstützt durch Bitcoin, eine der sichersten Blockchains der Welt.

- Physischer + digitaler Wert: Verbindung der Beständigkeit von Bitcoin-Inschriften mit dem greifbaren Wert von Gold.

- Transparenz: Matador besitzt eine bedeutende Menge an Gold, die sicher bei der Royal Canadian Mint gelagert sowie geprüft wird und in den testierten Jahresabschlüssen des Unternehmens detailliert aufgeführt ist.

Ansehen & Registrieren:

- Video ansehen: Matador Grammies Einführung

- Registrieren, um sich in die Whitelist einzutragen: https://matador.network/whitelist

Matador ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der Kombination von bildender Kunst, physischem Gold und der Blockchain-Technologie von Bitcoin zu einer einzigartigen, hochwertigen Sammlererfahrung zu übernehmen.

Über Matador Technologies

Matador Technologies Inc. (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich vorgeschlagen, seine globale Präsenz durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Investition in HODL Systems, einem der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, auszubauen und sich damit eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent zu sichern. Diese Investition stärkt die Position von Matador als führendes Unternehmen für Bitcoin-Vermögenswerte und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Sunny Ray

President

Telefon: +1 647-496-6282

E-Mail: sunny@matador.network

Risikohinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Treasury-Management-Strategie des Unternehmens, dem Erhalt behördlicher Genehmigungen und der Einführung seiner mobilen Anwendung, wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich in Bezug auf den potenziellen Erwerb von Bitcoin und/oder US-Dollar, die Preisgestaltung solcher Erwerbe und den Zeitpunkt zukünftiger Operationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, sich als ungenau erweisen können und daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden sollte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80272

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80272&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5764871029

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.