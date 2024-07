GNW-Adhoc: Rackspace Technology wird in der IDC MarketScape-Kategorie "Worldwide Cloud Professional Services" als einer der Hauptakteure genannt

^SAN ANTONIO, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2024 Vendor Assessment (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idc.com%2 Fgetdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS51406224%26pageType%3DPRINTFRIENDLY&data=05%7C02%7 Cnatalie.silva%40rackspace.com%7C1bd83aba701944bf52aa08dc9b4081c0%7C570057f473ef 41c8bcbb08db2fc15c2b%7C0%7C0%7C638555948613342559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj oiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=

Juni 2024) als Hauptakteur eingestuft wurde. IDC MarketScape hat Anbieter von professionellen Cloud-Diensten bewertet und einen Rahmen für den Vergleich der Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien der Anbieter sowie der Faktoren geschaffen, die den aktuellen und zukünftigen Markterfolg beeinflussen. ?Wir fühlen uns geehrt, im IDC MarketScape-Bericht als Hauptakteur anerkannt zu werden. Diese Auszeichnung unterstreicht unserer Meinung nach unseren ganzheitlichen Ansatz für Cloud-Strategien und unsere Implementierungskompetenz", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. ?Wir glauben außerdem, dass unsere Aufnahme in die IDC MarketScape-Bewertung des Cloud Professional Services-Marktes 2024 ein Beweis für die Fähigkeiten und das flexible Betriebsmodell von Rackspace ist." Im IDC MarketScape-Bericht heißt es: ?Rackspace verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung des Cloud-Betriebs seiner Kunden und hat im Laufe der Zeit umfangreiche professionelle Cloud-Dienstleistungen entwickelt." Laut dem Bericht ?sind die Elastic Engineering-Fähigkeiten von Rackspace eine gute Ergänzung für Kunden, die gerade herausfinden, was sie von ihren Migrations- und Modernisierungsbemühungen erwarten. Und der Workload-bewusste Fokus des Unternehmens auf die gewünschten Geschäftsergebnisse eines Kunden macht es einfach zu bestimmen, wo andere Ökosystempartner in die Cloud-Reise einbezogen werden müssen." IDC-Kunden können hier (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idc.com%2 Fgetdoc.jsp%3FcontainerId%3DUS51406224%26pageType%3DPRINTFRIENDLY&data=05%7C02%7 Cnatalie.silva%40rackspace.com%7C1bd83aba701944bf52aa08dc9b4081c0%7C570057f473ef 41c8bcbb08db2fc15c2b%7C0%7C0%7C638555948613355766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj oiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata= Jni5%2BYZmcOqVrExH9px%2FdMwdO9AC4OIdevRVkc403iw%3D&reserved=0) klicken, um den IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2024 Vendor Assessment Report zu lesen. Hier (https://www.rackspace.com/) können Sie weitere Informationen über die Lösungen von Rackspace Technology finden. Über IDC MarketScape Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwerfen, entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °