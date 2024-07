VAT Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Medien- und Analysten Telefonkonferenz und Webcast zum Halbjahresabschluss 2024



09.07.2024 / 21:00 CET/CEST





VAT lädt Sie herzlich zur Medien- und Investoren Telefonkonferenz und Webcast zum Halbjahresabschluss 2024 ein.

Urs Gantner, CEO und Fabian Chiozza, CFO, werden die detaillierten Resultate der ersten sechs Monate des Jahres 2024 präsentieren und einen Ausblick für den Rest des Jahres 2024 abgeben. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben.

Datum: Donnerstag, 18. Juli 2024

Zeit: 11:00 Uhr MESZ

Die Veranstaltung kann sowohl über die Telefonkonferenz oder über den Webcast verfolgt werden. Die Teilnehmer können entweder über die Konferenzschaltung oder über das Chat-Fenster, das im Webcast zur Verfügung steht, an der Q&A-Sitzung teilnehmen.

Die Präsentationen und die Q&A-Sitzung werden auf Englisch gehalten. Um an dem Webcast teilzunehmen, folgen klicken Sie bitte HIER.

Alternativ können sich die Teilnehmer der TelefonkonferenzHIER vorregistrieren und erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:

+41 58 310 50 00 (Europe)

+44 207 107 0613 (UK)

+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an:

VAT veröffentlicht gleichentags um 06:30 Uhr MESZ den Halbjahresbericht 2024. Gleichzeitig stehen HIER die Präsentationsfolien (in englischer Sprache) für die Telefonkonferenz und den Webcast zum Download zur Verfügung.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ca. 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen

Michel Gerber Christopher Wickli

Leiter Investor Relations & Nachhaltigkeit Investor Relations Manager

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

Finanzkalender 2024

Donnerstag, 17. Oktober 2024 Drittes Quartal 2024 Handelsupdate

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 885 Millionen und beschäftigt weltweit rund 2’700 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

