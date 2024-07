Weniger Lkw-Verkehr auf Autobahnen

Der als ein Vorbote für den Konjunkturverlauf gewertete Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen hat sich im Juni leicht verringert.

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen mit mindestens vier Achsen sank um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Laut Destatis und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 0,8 Prozent niedriger als im Juni 2023.

Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Das anhand des Lkw-Verkehrs erstellte Barometer eignet sich laut den Wiesbadener Statistikern daher als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Vor allem in den industriell geprägten Flächenländern bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen regionaler Lkw-Fahrleistung und regionalem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe.

Im Mai war der Umsatz in diesem wichtigen Wirtschaftszweig bundesweit um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, nach einem Minus von 1,0 Prozent im April. Die Industrie macht zurzeit eine Auftragsflaute durch. Nach Einschätzung des Ifo-Instituts war die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal wohl nahe an einer Stagnation. Anfang des Jahres war die Konjunktur dank steigender Exporte und Bauausgaben knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Mit dem Bruttoinlandsprodukt ging es zwischen Januar und März um 0,2 Prozent bergauf.