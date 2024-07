ANALYSE-FLASH: Goldman lässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Kleine Icodec-Enttäuschung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1070 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Es sei eine kleine Enttäuschung, dass die FDA vor einer US-Zulassung des Insulins Icodec zur einmal wöchentlichen Einnahme noch Rückfragen gestellt habe, schrieb Analyst James Quigley am Donnerstagmorgen. Allerdings läge der negative Effekt auf sein Bewertungsmodell im "superkonservativen Szenario" ganz ohne US-Umsätze des Mittels lediglich bei etwa einem Prozent./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 07:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------