PayPal: Top-Kandidat für einen erfolgreichen Turnaround?

Nachdem die Aktie von PayPal (WKN: A14R7U) in den letzten Jahren ordentlich unter die Räder gekommen ist, könnte der Abwärtstrend nun endlich zum Erliegen gekommen sein. Zwar notiert die Aktie noch immer etwa 80 % unter ihrem Allzeithoch aus dem Juli 2021, doch im Vergleich zum Tiefstand im Oktober 2023 konnte der Aktienkurs mittlerweile um fast 20 % zulegen (Stand 06.07.2024).

Darüber hinaus gibt es positive Entwicklungen, die ein Indiz für den lang erwarteten Turnaround der einst beliebten Growth-Aktie sein könnten.

Solides Wachstum und Stabilisierung der Nutzerzahlen

Nachdem PayPal seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 8 % auf 29,7 Mrd. US-Dollar und das operative Ergebnis um 31 % auf 5,0 Mrd. US-Dollar steigern konnte, sahen auch die Zahlen für das erste Quartal 2024 solide aus. So konnte das Unternehmen aus San José seinen Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9 % auf 7,7 Mrd. US-Dollar steigern. Auch das operative Ergebnis zeigte eine positive Entwicklung und lag mit 1,4 Mrd. US-Dollar rund 18 % über dem Vorjahresquartal.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet PayPal einen prozentualen Anstieg des Gewinns pro Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Dabei rechnet das Unternehmen hierbei mit einem Free Cash Flow von etwa 5 Mrd. US-Dollar. Berücksichtigt man, dass das Unternehmen aktuell zu einer Marktkapitalisierung von unter 60 Mrd. US-Dollar gehandelt wird und dabei sogar eine positive Nettofinanzposition von etwa 2,7 Mrd. US-Dollar vorweisen kann, wirkt die Bewertung durchaus attraktiv.

Auch das Problem der schwindenden Nutzerbasis scheint zum Ende zu kommen. Ende 2022 verfügte PayPal noch über 435 Mio. Nutzer. Diese Zahl sank dann jedoch auf 426 Mio. bis Ende 2023. Dabei ist zu berücksichtigen, dass PayPal während der Corona-Pandemie einen starken Anstieg der Nutzerzahl erlebte. Dass nach dem Ende der Pandemie eine Normalisierung stattfinden würde, erscheint dabei logisch. Trotzdem war der Rückgang der Nutzerbasis einer der Hauptgründe, warum die Aktie derart stark abverkauft worden ist. Zuletzt konnte PayPal jedoch seine Nutzerzahl das erste Mal seit vier Quartalen steigern und verfügt mittlerweile über 427 Mio. Nutzer.

Positive Nachrichten lassen auf Turnaround hoffen

Neben seinem originären Geschäft hat sich PayPal nun dazu entschieden zusätzlich ins Werbegeschäft einzusteigen. Aufgrund der langjährigen Beziehungen des Unternehmens zu Millionen von Konsumenten und Händlern und den damit einhergehenden Daten, sieht sich das Unternehmen dabei als prädestiniert, um eine erfolgreiche Werbeplattform aufzubauen. Für diesen Zweck konnte PayPal Mark Grether für sein Team gewinnen, der bei Uber die Werbesparte Uber Advertising verantwortete, die einen Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar generierte.

Auch die glorreiche Vergangenheit mit eBay (WKN: 916529) wird wieder neu entflammt. Nachdem eBay PayPal im Jahr 2002 übernahm, trennten sich die Unternehmen im Jahr 2015 wieder. Darüber hinaus übernahm im Jahr 2018 der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen PayPals Rolle als primäre Zahlungsoption bei eBay. Nun gab eBay bekannt, dass es PayPals Zahlungsservice Venmo als zusätzliche Zahlungsoption aufnehmen wird. Als Grund nannte eBay hier insbesondere die Beliebtheit von Venmo bei jungen Erwachsenen. So seien schließlich 28 % der 90 Mio. Venmo User im Alter zwischen 18 bis 29 Jahren. Es wäre hierbei nicht überraschend, wenn weitere Onlinehändler aufgrund von Venmos Beliebtheit bei jungen Menschen eBays Beispiel folgen würden.

Auch Investmentanalysten scheinen bei PayPal zunehmend positiv gestimmt zu sein. So nahm der japanische Finanzgigant Mizuho PayPal in seine Top Picks Liste für den Juli 2024 auf. Auch der Finanzdienstleister Susquehanna Financial änderte sein Rating für die Aktie kürzlich von Neutral auf Positiv. Das solide Wachstum gepaart mit einer sich stabilisierenden Nutzerbasis bei einer günstigen Bewertung lassen die Aktie tatsächlich wenig risikohaft erscheinen. Die Aussicht auf zusätzliche margenstarke Werbeumsätze und weitere potenzielle Katalysatoren wie die Implementation von Venmo als Zahlungsoption bei weiteren Onlinehändlern, könnte die Aktie zu einem Top-Kandidaten für einen erfolgreichen Turnaround machen.

Der Artikel PayPal: Top-Kandidat für einen erfolgreichen Turnaround? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Adyen und PayPal.

Aktienwelt360 2024