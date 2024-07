ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Gewinne - Dow setzt Rekordjagd fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. Zuletzt legte der US-Leitindex um 0,58 Prozent auf 40.233,29 Punkte zu. Auch der marktbreite S&P 500 knüpfte mit einem Plus von 0,65 Prozent auf 5651,61 Punkte an die jüngsten Gewinne an. Eine Bestmarke blieb ihm - anders als noch am Freitag - aber erst einmal verwehrt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um weitere 0,88 Prozent auf 20.509,94 Zähler zu, blieb aber ebenfalls unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Rekord.

Genährt wird die Börsen-Hausse nach wie vor von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Dass sich die vom Empire-State-Index erfasste Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juli weniger als erwartet eintrübte, ließ die Aktienkurse zu Wochenbeginn kalt.

Das Attentat auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende wurde in Marktkommentaren viel diskutiert. Auf die Börse selbst habe das aber nur begrenzte Auswirkungen gehabt, schrieb ein Händler.

Ein erkennbarer Profiteur des Anschlags war allerdings Trumps Unternehmen Trump Media & Technology , in dessen Zentrum das Online-Netzwerk Truth Social des Politikers steht: Die Aktien sprangen um gut ein Drittel hoch.

Die Anteilscheine von Goldman Sachs setzten nach Geschäftszahlen ihre Rekordjagd fort. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 1,5 Prozent. Die Investmentbank verdiente im zweiten Quartal dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten mehr als erwartet. Doch an die starken Ergebnisse aus dem ersten Jahresviertel kam sie vielfach nicht mehr heran.

Bei Apple konnten sich die Aktionäre dank positiver Analystenaussagen ebenfalls über eine Bestmarke freuen. Mit einem Anstieg um 1,8 Prozent auf 234,71 Dollar zählten die Titel des Technologiekonzerns zu den größten Gewinnern im Dow. Die US-Bank Morgan Stanley erklärte die Aktie zu einem ihrer Favoriten, während das Investmenthaus Loop Capital mit 300 US-Dollar das bislang höchste Kursziel am Markt ausgab. Nasdaq-100-Spitzenreiter Tesla setzte mit einem Kursplus von 5,9 Prozent die Erholung vom jüngsten Rückschlag fort.

Bei Blackrock stand trotz guter Nachrichten nur ein Kursplus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Vermögensverwalter hatte im zweiten Quartal einen Rekordstand für die bei ihm angelegten Gelder verzeichnet. Den zuletzt stark gelaufenen Aktien gab dies aber offenbar keine positiven Impulse.

Die Papiere von Super Micro Computer zogen um 1,2 Prozent an. Der Hersteller von Computern für Rechenzentren ersetzt zum 22. Juli im Nasdaq 100 die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance . Deren Aktien verloren 1,4 Prozent.

Die in New York gelisteten Anteilscheine von Solaredge zollten ihrer Erholung seit Monatsbeginn kräftig Tribut: Sie büßten 12,1 Prozent ein, nachdem der Solarkonzern den Abbau weiterer hunderter Stellen angekündigt hatte./gl/he