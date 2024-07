EQS-Adhoc: niiio finance group AG: Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 infolge der Umgliederung von Einmalaufwendungen

EQS-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

niiio finance group AG: Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 infolge der Umgliederung von Einmalaufwendungen



16.07.2024

niiio finance group AG: Ad-hoc Meldung gemäß Art. 17 MAR

Anpassung der Guidance in Bezug auf das geplante EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 infolge der Umgliederung von Einmalaufwendungen

Görlitz, 16.07.2024: Die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, rechnet damit, dass im Geschäftsjahr 2024 abweichend von der am 08.12.2023 veröffentlichten Guidance ein EBITDA von -1,4 bis -1,1 Mio. EUR erzielt werden wird (bisherige Prognose: 0,7 bis 1 Mio. EUR). Die konsolidierten Umsatzerlöse werden den internen Berechnungen nach unverändert in einer Bandbreite zwischen 8,5 und 9,5 Mio. EUR liegen.

Die Änderung der EBITDA-Erwartung für das Geschäftsjahr 2024 resultiert aus der bilanziellen Umgliederung von Einmalaufwendungen, die insbesondere im Zusammenhang mit der teilweisen Rückzahlung der Wandelanleihe sowie mit der avisierten Einbringung der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC stehen. Diese Umgliederung wurde anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 vorgenommen. Für das Geschäftsjahr 2023 hat diese Maßnahme jedoch nur geringe Auswirkungen, denn das EBITDA soll leicht abweichend von den bisherigen Schätzungen rund 0,45 Mio. EUR (bisherige Prognose: 0,6 bis 0,8 Mio. EUR) betragen.

Wie in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 22.05.2024 beschlossen, sollen die fundsaccess AG, die FundHero S.A. und die FinTecc LLC in die Unternehmensgruppe der Gesellschaft eingebracht werden. Auf Grundlage der Annahme, dass die Eintragung der von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Einbringung im Laufe des August 2024 stattgefunden haben wird und unter Zugrundelegung der derzeit vorliegenden Zahlen geht die Gesellschaft davon aus, dass im Geschäftsjahr 2024 konsolidierte Umsatzerlöse in einer Bandbreite von unverändert 18 bis 20 Mio. EUR und ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen -0,1 und +1,9 Mio. EUR (bisherige Prognose: 2 bis 4 Mio. EUR) erwirtschaftet werden können.

niiio finance group AG
ISIN: DE000A2G8332

