Europäische Aktien mit Aufholpotential? Schere klafft weit auseinander... | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Kemal Baci (BNP Paribas) gibt gibt im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager) einen Überblick über die aktuelle Performance der amerikanischen und europäischen Aktienmärkte. Er erklärt, warum US-Technologiewerte derzeit dominieren und welchen Einfluss die jüngsten Inflationsdaten und mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank haben. Außerdem werden die Chancen für eine Erholung der europäischen Märkte beleuchtet und verschiedene Anlagestrategien, wie z.B. Bonuszertifikate, vorgestellt und ein Blick auf die beliebtesten Basiswerte, darunter Gold und Silber, geworfen.



Timestamps:

00:00 ► US-Aktien vs. europäische Aktien

02:53 ► Rotation von Large Caps zu kleineren Unternehmen

06:19 ► Breitere Anlagemöglichkeiten

09:06 ► Partizipation mit Zertifikaten

10:05 ► Gold und Silber

11:04 ► Zinssenkungen und lockere Geldpolitik einkalkulieren

12:12 ► Most Actives



🕐 Das Video wurde am 17. Juli 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.