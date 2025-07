Bitcoin liefert in 2025 bislang nicht die atemberaubende Performance, die Investoren gewöhnt sind – aber es sieht so aus, als könnte der Krypto-König trotzdem erneut die klassische Finanzwelt hinter sich lassen. In diesem Video erklärt dir Martin Goersch, warum Bitcoin gute Chancen hat, wieder einmal die stärkste Assetklasse des Jahres zu werden!

Was dich erwartet:

Aktuelle Performance-Vergleiche: Bitcoin vs. Gold – wer führt das Rennen wirklich an?

Gold – wer führt das Rennen wirklich an? Wie leergefegte Börsenbestände den Kurs antreiben

Welche Rolle Unternehmen, ETFs und Fonds für die BTC-Nachfrage spielen

Warum steigende Nachfrage den Preis nicht nur steigen, sondern explodieren lassen kann

Was du jetzt als Investor wissen musst

Ob HODLer oder neugieriger Einsteiger – dieses Video liefert dir die Fakten, die den aktuellen Bitcoin-Bullrun erklären und die Perspektiven für den weiteren Verlauf des Jahres aufzeigen.

Jetzt anschauen und verstehen, warum 2025 wieder das Jahr von Bitcoin werden könnte!