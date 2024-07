IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. errichtet neue Straße bei Porphyrkupferlagerstätte Majuba Hill

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. errichtet neue Straße bei Porphyrkupferlagerstätte Majuba Hill

Vancouver (British Columbia) - 16. Juli 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Errichtung einer neuen Straße bei der Porphyrkupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County in Nevada, bekannt zu geben.

Die Errichtung dieser Straße und des Bohrstandorts wird von Legarza Exploration LLC (Legarza) durchgeführt und wird zusätzliche Bohrstandorte für unsere laufenden und zukünftigen Bohrungen bereitstellen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76244/2024_07_16_BFG_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Errichtung der Straße bei Majuba Hill abgeschlossen

David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., sagte: Die Errichtung dieser Straße stellt einen bedeutsamen Meilenstein bei unserer Erschließung von Majuba Hill dar. Der verbesserte Zugang zum Standort wird es uns ermöglichen, unser Bohrprogramm zu beschleunigen und die beträchtlichen Kupferressourcen im Konzessionsgebiet weiter zu erkunden. Buster und sein Team sind bestrebt, unsere Arbeiten voranzutreiben und aus dem vielversprechenden Potenzial von Majuba Hill Kapital zu schlagen.

Wie bereits in den Pressemitteilungen vom 30. Mai 2024 und 17. Juni 2024 bekannt gegeben, werden die neu errichtete Straße und die Standortverbesserungen unser umfassendes Bohrprogramm bei Majuba Hill unterstützen. Die Bohrarbeiten beinhalten die geplanten 3.900 m (12.800 ft) an Reverse-Circulation- (RC)-Bohrungen in 16 Bohrlöchern sowie 488 m (1.600 ft) an Kernbohrungen innerhalb des bestehenden Explorationszielgebiets. Darüber hinaus plant das Unternehmen auch zwei tiefe Kernbohrlöcher, die jeweils eine Tiefe von bis zu 1.066 m (3.500 ft) erreichen sollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76244/2024_07_16_BFG_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Neue Straßen bei Majuba Hill in Grün

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

