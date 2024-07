RATIONAL – Profiküchenhersteller dank neuer Kombigeräte vor Wachstumsschub!

RATIONAL – Profiküchenhersteller profitiert massiv von steigenden Investitionen in der Systemgastronomie!

Da sich die Konsumlaune wieder erholt, läuft auch das Geschäft in der Systemgastronomie wieder rund. Damit hellen sich auch die Perspektiven beim Profiküchenhersteller RATIONAL wieder deutlich auf, da Restaurants, Hotels und Gaststätten angesichts steigender Gästezahlen wieder verstärkt in modernes Profiküchenequipment investieren. Der Traditionskonzern aus Landsberg am Lech gilt mit seinen intelligenten Kombiküchengeräten aus der „iVario“ und der „iCombi“-Serie als technologisch führender Anbieter in diesem Segment und rangiert mit einem Marktanteil von >50 % deutlich vor Konkurrenten wie Middleby. Seine dominierende Marktposition hat RATIONAL seinem überlegenen Gesamtkonzept zu verdanken. Mit den Kombiküchengeräten von RATIONAL lassen sich nicht nur unterschiedliche Vorgänge wie Braten, Garen, Frittieren, Blanchieren oder Grillen simultan auf einem Gerät durchführen. Dank modernster Heiztechnologie und intelligenter Sensorik lässt sich außerdem der Energie- und Ressourcenverbrauch um bis zu 40 % verringern, weshalb sich die Investition in moderne Kombigeräte aus der iVario- und iCombi-Serie langfristig bezahlt macht.

Neue iHexagon-Serie verspricht enormes Potenzial!