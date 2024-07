ASML steigert Auftragseingang stärker als erwartet - Ziele bestätigt

Der Chipausrüster ASML hat im zweiten Quartal den Auftragseingang deutlich gesteigert und bei diesem Wert die Erwartungen der Experten übertroffen. Enttäuschend fiel dagegen die Prognose für das laufende dritte Quartal aus. Der Konzern rechnet aber weiter mit einer Erholung der Branche im zweiten Halbjahr und bestätigte die Prognose für 2024 sowie die mittelfristigen Ziele.

In den drei Monaten bis Ende Juni sammelte ASML neue Aufträge im Wert von fast 5,6 Milliarden Euro ein. Dies teilte der Konzern am Mittwoch in Veldhofen mit. Im ersten Quartal hatte der Auftragseingang bei 3,6 Milliarden Euro gelegen. Experten hatten mit einer Erholung gerechnet - dabei aber im Schnitt einen Anstieg auf 4,4 Milliarden Euro auf dem Zettel. ASML ist mit einem Börsenwert von etwas mehr als 390 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen der Eurozone.