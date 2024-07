EQS-News: DOUGLAS Group hebt Umsatzprognose für GJ 2023/24 an und verkauft Online-Apotheke Disapo

EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

DOUGLAS Group hebt Umsatzprognose für GJ 2023/24 an und verkauft Online-Apotheke Disapo



17.07.2024 / 10:03 CET/CEST

Trading Statement

DOUGLAS Group hebt Umsatzprognose für GJ 2023/24 an und verkauft Online-Apotheke Disapo

Erwartetes Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr von nun rund 8,5%

Anhaltend positive Geschäftsentwicklung:

Starke Q3-Ergebnisse auf Basis vorläufiger Zahlen: Konzernumsatz (netto) steigt um 7,3% im Zeitraum April bis Juni; Wachstum von Stores (+7,2%) und E-Com (+7,5%) getragen

Konzernumsatz (netto) steigt in ersten neun Monaten (Oktober 2023 – Juni 2024) um 8,7%; Filialumsatz wächst um 8,2%, E-Com-Umsatz um 9,8% (vorläufige Zahlen)

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die DOUGLAS Group eine deutliche Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge ggü. dem Vorjahr; Unternehmen ist auf gutem Weg, mittelfristiges Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 18,5% zu erreichen

Klarer Fokus auf wachsendem Kerngeschäft Premium-Beauty: Verkaufsvertrag für Online-Apotheke Disapo am 16. Juli 2024 unterzeichnet; Closing bis Ende Juli 2024 erwartet

Düsseldorf, 17. Juli 2024 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hebt ihre Umsatzprognose (netto) für das laufende Geschäftsjahr nach der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung und starken vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von bisher rund 7% auf rund 8,5% an. Gleichzeitig ist das Unternehmen auf einem guten Weg, seine mittelfristige Ergebnisprognose mit einer erwarteten bereinigten EBITDA-Marge von rund 18,5% zu erreichen – nach 17,7% im Vorjahr. Im Rahmen von „Let it Bloom“ treibt die DOUGLAS Group zudem die strategische Fokussierung auf das wachstumsstarke Kerngeschäft Premium-Beauty weiter voran: Die Online-Apotheke Disapo wird an MYA Health B.V. verkauft.

Starkes drittes Quartal und erste neun Monate im laufenden Geschäftsjahr

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat die DOUGLAS Group ihren Wachstumskurs fortgesetzt und den Konzernumsatz (netto) im Zeitraum April bis Juni um 7,3% gesteigert. Das Wachstum wurde von beiden Kanälen getrieben: Das Filialgeschäft (netto) legte um 7,2% zu, E-Com (netto) um 7,5%.

Der Konzernumsatz (netto) stieg in den ersten neun Monaten (Oktober 2023 – Juni 2024) um 8,7% auf 3,5 Milliarden Euro an (VJ: 3,2 Milliarden Euro). Das Filialgeschäft wuchs um 8,2%, das Online-Geschäft noch stärker (+9,8%). Die gute Performance bekräftigt den Erfolg des Omnichannel-Modells der Group.

Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: „Wir haben uns in den letzten Jahren und Monaten stark entwickelt und unseren Umsatz im dritten Quartal erneut gesteigert. Wir wachsen schneller als erwartet und werden zur gleichen Zeit immer profitabler. Genau so wollen wir weitermachen.“

Die vollständigen Finanzzahlen für das dritte Quartal werden am 14. August 2024 veröffentlicht.

Klarer Fokus auf Premium-Beauty – Verkauf von Disapo an MYA Health B.V. nahezu abgeschlossen

Nach erfolgreicher Due Diligence wurde der Kaufvertrag für Disapo am 16. Juli 2024 von MYA Health B.V. unterzeichnet. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Juli 2024 abgeschlossen. Durch den Verkauf des Online-Apothekengeschäfts erwartet die DOUGLAS Group zukünftig Verbesserungen in der Profitabilität.

Die DOUGLAS Group hatte Disapo 2022 im Rahmen ihrer damaligen Strategie, in den Apothekenmarkt einzutreten und Beauty und Gesundheit zusammenzuführen, übernommen. Mit seiner neuen Wachstumsstrategie „Let it Bloom – DOUGLAS 2026“ hat das Unternehmen Anfang 2023 beschlossen, den Fokus in stationären Geschäften und Online-Shops wieder auf das robuste und stark wachsende Kerngeschäft Premium-Beauty zu legen. In diesem Zug hat die DOUGLAS Group verschiedene strategische Optionen für ihr Online-Apothekengeschäft geprüft und sich schließlich zum Verkauf von Disapo an MYA Health entschieden.

Disapo beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeiter*innen. Der Verkauf des Unternehmens hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter*innen und den Geschäftsbetrieb. MYA Health wird im Zuge der Transaktion alle Anteile und Aktivitäten von Disapo übernehmen, einschließlich der Lagerbestände, des Logistikzentrums in der Nähe von Aachen sowie aller Vermögenswerte und des geistigen Eigentums.

Über Disapo und MYA Health

Die Online-Apotheke Disapo B.V. hat ihren Hauptsitz im niederländischen Heerlen. Von ihrem eigenen Logistikzentrum in der Nähe von Aachen aus versendet Disapo eine breite Palette von rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln.

MYA Health mit Sitz in Amsterdam betreibt eine mobile App mit Serviceangeboten zu Rezepten und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die 2021 von Christian-Alexander Vry und Dr. Daniel Lewinski gegründet wurde. MYA Health wird von einer Reihe von Investoren unterstützt, darunter die Fiege Logistics. Durch den Zusammenschluss von MYA und Disapo entsteht ein digitales all-in-one Angebot für Menschen, die auf rezeptpflichtige Medikamente angewiesen sind.

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.860 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom – DOUGLAS 2026″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie die DOUGLAS Group Website.

Investorenkontakt

Stefanie Steiner

Director Investor Relations and M&A

Telefon: +49 211 16847 8594

Mail: ir@douglas.de



Pressekontakt

Peter Wübben

SVP Group Communications & Sustainability

Telefon: +49 211 16847 6644

Mail: pr@douglas.de

