RIVIAN AUTOMOTIVE - Erfolgreiche doppelte Trendwende

Bei der Rivian-Aktie machten wir zuletzt Indizien für „eine nachhaltige Verbesserung“ aus (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 5. Juli). Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen für eine positive Trendwende. Zur Erinnerung: Zuletzt gelang der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation – und zwar per Aufwärtsgap (12,04 USD zu 13,21 USD) sowie bestätigt durch das höchste Handelsvolumen der noch recht jungen Börsengeschichte des Titels. Im Zusammenspiel mit dem vorangegangenen Gap vom Februar entsteht darüber hinaus ein zusätzliches Umkehrmuster in Form einer sog. „Inselumkehr“. Für das Sahnehäubchen sorgt aktuell der Sprung über die Widerstandszone aus dem Abwärtstrend seit 2021 und der 200-Tages-Linie (akt. bei 14,51/14,73 USD), der perspektivisch den Weg in Richtung der horizontalen Barrieren bei rund 20 USD ebnet (siehe Chart). Danach definiert das Dezemberhoch bei 24,57 USD die nächste wichtige Barriere. Unter Risikogesichtspunkten können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für neue wie für bestehende Engagements auf das Niveau der o. g. ehemaligen Widerstandszone bei 14,73/14,51 USD nachziehen.

RIVIAN AUTOMOTIVE (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RIVIAN AUTOMOTIVE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

