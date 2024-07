Devisen: Eurokurs sinkt leicht zum US-Dollar vor EZB-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0930 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0934 Dollar festgesetzt.

Damit entfernte sich der Eurokurs wieder etwas vom höchsten Stand seit März, der zur Wochenmitte bei 1,0948 Dollar erreicht worden war. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag auf dem Programm stehen. Es wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen nicht verändert wird.

Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) werden vor allem Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss an die Zinsentscheidung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Demnach erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise darauf, wann eine weitere Zinssenkung zu erwarten ist.

Nachdem die EZB die Leitzinsen im Juni erstmals seit der großen Inflationswelle gesenkt hatte, wird am Markt erst im September mit einem weiteren Zinsschritt der Notenbank gerechnet. "Wir halten einen Schritt im September für angemessen, ob allerdings die Zinshoffnungen heute noch forciert werden, bleibt abzuwarten", heißt es in einer Analyse der Helaba./jkr/jha/