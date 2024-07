Medienmitteilung

Ergebnisse für das zweite Quartal 2024

75% mehr Aufträge als im Vorjahr, 14% mehr Umsatz als im Vorjahr, beides aufgrund der starken Nachfrage in der Halbleiterindustrie

Book-to-Bill-Verhältnis von 1,1x; Auftragsbestand von CHF 346 Mio.

Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024

74% mehr Aufträge als im Vorjahr, Umsatz vergleichbar mit dem Vorjahr; EBITDA-Marge bei 30,1% gegenüber 29,2% im ersten Halbjahr 2023; Reingewinn in der ersten Jahreshälfte 2024 von CHF 94 Mio., 12% höher als im Vorjahr; Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Halbjahr 2024 von CHF 3.14

Freier Cashflow von CHF 26 Mio. – Rückgang um 29% aufgrund des Lagerbestandsaufbaus und höherer Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten in Malaysia und in das Innovationszentrum in der Schweiz

Ausblick für 2024

Das Halbleitergeschäft dürfte von höheren Investitionen in Fertigungsanlagen profitieren, gestützt von der durch künstliche Intelligenz (KI) angekurbelten Nachfrage und laufenden Investitionen in chinesische Fertigungskapazitäten

Umsatzerwartungen für das Advanced Industrials-Geschäft sind stabil, da Bestelleingänge für Projekte im Bereich Forschung und Energiewende durch weniger Bestellungen für Solarkraft und wissenschaftliche Analysegeräte ausgeglichen werden

Das Global Service-Geschäft profitiert von einer steigenden Kapazitätsauslastung in Halbleiterfabriken

VAT erwartet stabile Marktbedingungen im restlichen Verlauf von 2024, da sie von Nachschubaufträgen aufgrund normalisierter Lagerbestände der Kunden profitieren wird

VAT geht weiterhin von Steigerungen bei Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freiem Cashflow für das Geschäftsjahr 2024 aus

Prognose für das dritte Quartal 2024

VAT erwartet einen Umsatz von CHF 235–255 Mio., einschliesslich des geplanten geringeren Ausstosses aufgrund des Produktionsanlaufs nach der Einführung des Enterprise Resource Planning (ERP)-Systems in der Schweiz

Q2 2024

in Mio. CHF Q2 2024 Q1 2024 Veränd.1 Q2 2023 Veränd.2 Auftragseingang 270,9 235,8 +14,9% 155,2 +74,5% Nettoumsatz 251,1 198,5 +26,5% 221,0 +13,6% Auftragsbestand 345,6 323,9 +6,7% 339,7 +1,7%

Halbjahr 2024

in Mio. CHF 6M 2024 6M 2023 Veränd. Auftragseingang 506,7 291,7 +73,7% Nettoumsatz 449,6 453,8 -0,9% EBITDA 135,3 132,4 +2,2% EBITDA-Marge 30,1% 29,2% +0,9ppt Nettogewinn 94,0 84,2 +11,6% Gewinn je Aktie (EPS, in CHF) 3.14 2.81 +11,6% Capex 40,0 31,3 +27,8% Freier Cashflow3 26,3 36,9 -28,7% Anzahl der Mitarbeitenden4 2’983 2’706 +10,3% 1 Quartalsvergleich; 2 Jahresvergleich; 3 Der freie Cashflow wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit minus Cashflow aus Investitionstätigkeit; 4 Anzahl der Mitarbeitenden, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (FTEs), am Ende des Berichtszeitraums

Zusammenfassung des zweiten Quartals 2024

Seit dem zweiten Quartal 2023 haben sich die Investitionsbedingungen für Anlagen in der Halbleiterindustrie zu Gunsten der VAT verschoben. Dies hat zu einem kontinuierlichen Auftrags- und Umsatzwachstum geführt – auch im zweiten Quartal 2024 mit steigendem Kundenauftragsvolumen, was sich wiederum in einem Book-to-Bill-Verhältnis von über 1,0x widerspiegelt. Obwohl eine gewisse kurzfristige Unsicherheit in den Endmärkten der VAT bleibt, betont die VAT ihr Vertrauen in die mittelfristige Prognose des Capital Markets Day (CMD) 2022. Sie basiert auf einer anhaltend positiven Auftragsdynamik, einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Bezug auf Spezifikationen sowie auf branchenweiten Trends wie der Anzahl der im Bau befindlichen Halbleiterfabriken und dem zunehmenden Bedarf an hochmodernen Logik- und Speicherchips für KI-Anwendungen. Wir sind darauf vorbereitet, die Branche zu bedienen, und haben durch unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hohe Investitionen in Produktionskapazitäten und technische Verbesserungen getätigt.

Im grössten VAT-Geschäftsbereich Halbleiter erholten sich die Auftragseingänge mit einem starken Wachstum von 140% im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 und setzten ihr kontinuierliches Wachstum mit einem Anstieg von 23% gegenüber dem ersten Quartal 2024 fort. Der Umsatz und die Aufträge von Kunden aus Asien, insbesondere aus China, sind weiterhin stark, was auf die Regionalisierungsinitiativen des Landes zurückzuführen ist. Die Auslastung der Halbleiterfabriken steigt und die Lagerbestände der Halbleiterkunden haben sich im zweiten Quartal 2024 normalisiert. Nach einer Phase des Lagerbestandabbaus führt dies zu einer höheren Nachfrage nach Ventilen. Die Aufträge für Halbleitertechnik stiegen aufgrund der KI-bezogenen Nachfrage. Die meisten Aktivitäten waren im Bereich DRAM-Speicher und Logikchips zu verzeichnen. Einige Märkte lassen Anzeichen von Schwäche erkennen, darunter eine geringere Nachfrage nach Unterhaltungselektronik, wo die anhaltende Inflation nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, sowie nach diskreten, analogen und anderen Anwendungen für die Industrie und die Automobilbranche. Die NAND-Nachfrage hat sich noch nicht vollständig erholt, da Chiphersteller noch immer einen Überbestand haben. Die Anpassung von High Bandwidth Memory (HBM) wird die Nachfrage voraussichtlich ankurbeln. Im Unternehmensbereich Display wachsen OLED-Märkte weiter, während LCD zurückbleibt. Der OLED-Markt sieht eine weitere Beschleunigung durch KI, die den Austauschzyklus von Mobiltelefonen, Laptops und Tablets beschleunigt.

Im Geschäftsbereich Advanced Industrials (ADV) beobachtet die VAT weiterhin eine gemischte Dynamik, da die Auftragseingänge im zweiten Quartal 2024 um 23% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgingen. Der Umsatz stieg um 7% zum Vorquartal, ging jedoch 24% zum Vorjahresquartal zurück. In Bezug auf die Energiewende bleibt die Nachfrage nach Ventilen für Solaranwendungen verhalten, da Kunden zunächst Überkapazitäten abbauen. Diese Schwäche wird zum Teil durch Projekte zur Kernfusion und zivilen Kernbrennstoffanreicherung kompensiert. Die forschungsbezogenen Aufträge sind weiterhin stark und auf Kurs. Auch die industriellen Anwendungen entwickeln sich nach wie vor verhalten und die Nachfrage nach Ventilen für wissenschaftliche Instrumente und medizinische Geräte ist geringer als erwartet.

Im Segment Global Service haben sich die Marktbedingungen weiter verbessert. In den Chipfabriken ist eine höhere Kapazitätsauslastung zu beobachten – einige Kunden berichten von einer Auslastung von über 90%, was wiederum die Nachfrage nach Tellern und Ersatzteilen der VAT erhöht. Insbesondere der Umsatz mit Austauschtellern ist stark gestiegen, während Ersatzteile und Reparaturen ein langsameres, aber kontinuierliches Wachstum aufwiesen. Die Nachfrage nach Logikwerkzeugen blieb stabil und die Nachfrage von Speicherherstellern nach Dienstleistungen stieg. Im Bereich Nach- und Umrüstung ist die VAT derzeit mit Qualifizierungsmassnahmen bei Fabrikkunden beschäftigt, die in Erwartung einer starken Nachfrage ihre Kapazitäten ausweiten.

Infolgedessen beliefen sich die Aufträge der Gruppe im zweiten Quartal auf CHF 271 Mio. – 75% mehr als im Vorjahr und rund 15% mehr als im ersten Quartal 2024. Der Nettoumsatz betrug CHF 251 Mio., was einer Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht und nahe am oberen Wert der Mitte April kommunizierten Prognose von CHF 235–255 Mio. liegt. Darin enthalten sind rund CHF 8 Mio. an vorgezogenen Produktlieferungen aufgrund der geplanten ERP-Einführung in der Schweiz im Sommer, die zu einer etwa zweiwöchigen Produktionsunterbrechung in den Haager Werken führen wird. Wechselkursschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, hatten einen negativen Einfluss von etwa 1% auf den ausgewiesenen Umsatz im zweiten Quartal. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im zweiten Quartal bei 1,1 und der Auftragsbestand zum 30. Juni 2024 belief sich auf CHF 346 Mio.

Das Segment Ventile erzielte im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von CHF 201 Mio., was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und von 24% gegenüber dem ersten Quartal 2024 entspricht. Der Nettoumsatz im Segment Global Service stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 37% auf CHF 50 Mio. und im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 um 10%.

Halbjahresübersicht 2024

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 beliefen sich die gesamten Auftragseingänge der VAT auf CHF 507 Mio. – ein Anstieg von 74% gegenüber dem Tiefststand des Vorjahres. Der Nettoumsatz blieb im Vergleich zum Vorjahr mit CHF 450 Mio. nahezu gleich, wobei eine gewisse Schwäche im Geschäftsbereich ADV das Gruppenergebnis beeinträchtigte und der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 von der Umwandlung des Rekordauftragsbestands von CHF 518 Mio. zum Jahresende 2022 profitierte. Wechselkursschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, beeinträchtigten den Umsatz im ersten Halbjahr um ca. minus 4%.

Die Aufträge im Segment Ventile stiegen im ersten Halbjahr 2024 gegenüber 2023 um 85% und beliefen sich auf CHF 412 Mio. Der Nettoumsatz erhöhte sich um 1% auf CHF 364 Mio. Der Geschäftsbereich Halbleiter verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen deutlichen Anstieg der Auftragseingänge, die um 149% über dem Vorjahreszeitraum lagen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum letzten Jahr um 9%. Im Geschäftsbereich ADV gingen die Auftragseingänge 2024 gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um 19% zurück, was die schwierigeren Bedingungen in den ADV-Endmärkten widerspiegelt.

Das Segment Global Service verzeichnete 37% mehr Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz um 10% auf CHF 86 Mio. zurückging. Dies spiegelt die höhere Auslastung in den Halbleiterfabriken und die laufenden Qualifizierungsverfahren für Nach- und Umrüstungen wider, die sich künftig in Umsatz niederschlagen werden.

Bruttogewinn und EBITDA im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 höher

Der Bruttogewinn[1] belief sich in der ersten Jahreshälfte 2024 auf CHF 298 Mio., was einem Anstieg von 6% entspricht. Daher stieg die Bruttogewinnspanne[2] im ersten Halbjahr 2024 auf 66,4% gegenüber 62,1% im Vorjahreszeitraum. Dies ist zum Teil auf die geplante vorübergehende Aufstockung der Lagerbestände in Vorbereitung auf die ERP-Einführung zurückzuführen. Dieser beträchtliche Bestandsaufbau an Halb- und Fertigfabrikaten wurde kapitalisiert, wodurch sich die Bruttogewinnmarge erhöhte. Ein gegenläufiger Effekt wird im zweiten Halbjahr erwartet, wenn die Bestände wieder abgebaut werden.

Das EBITDA stieg im ersten Halbjahr um 2% auf CHF 135 Mio., während die EBITDA-Marge auf 30,1% gegenüber 29,2% im Vorjahr kletterte. Diese positive Entwicklung spiegelt die Auswirkungen der laufenden operativen Massnahmen des letzten Jahres wider, die sich auf die Produktivitäts- und Kostenoptimierung konzentrieren, ist aber auch auf fortgesetzte Investitionen in Maschinen und Personal zurückzuführen. Der Netto-Wechselkurseinfluss auf die EBITDA-Marge war positiv, einschliesslich der Absicherungsgewinne, und führte zu einem Anstieg von 0,5 Prozentpunkten in der ersten Jahreshälfte 2024. Das EBIT stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 um 2% auf CHF 114 Mio., was zu einer höheren EBIT-Marge von 25,3% im Vergleich zu 24,6% im ersten Halbjahr 2023 führte.

Unterhalb der EBIT-Zeile belief sich der Nettofinanzgewinn auf CHF 1 Mio., verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 11 Mio. im ersten Halbjahr 2023. Die Kosten für die Fremdwährungsabsicherung auf der Sollseite und die Aufwertungsgewinne auf der Habenseite trugen zum insgesamt positiven Ergebnis bei. Der effektive Steuersatz für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 betrug 18% gegenüber 16% im Vorjahr.

Der Reingewinn des ersten Halbjahres 2024 belief sich auf CHF 94 Mio. und lag damit um 12% höher als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Darin enthalten sind die Auswirkungen der insgesamt gestiegenen Geschäftsaktivitäten, die positiven Geschäftsergebnisse und der geringfügig höhere Steuersatz. Der Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Halbjahr 2024 betrug CHF 3.14.

Zum 30. Juni 2024 belief sich die Nettoverschuldung auf CHF 231 Mio. gegenüber CHF 198 Mio. im Vorjahr. Der Verschuldungsgrad auf Basis der letzten zwölf Monate (LTM), gemessen als Nettoverschuldung im Verhältnis zum LTM-EBITDA, lag bei 0,8x und damit leicht über dem Vorjahreswert von 0,6x und über dem Niveau von 0,2x Ende 2023. Dies entspricht der normalen saisonalen Entwicklung, die die Dividendenzahlung im Mai jedes Jahres beinhaltet. Die Eigenkapitalquote betrug zum 30. Juni 2024 53% gegenüber 56% zum 30. Juni 2023.

Zunehmende Vorbereitung der Branche auf WFE-Rekordausgaben im Jahr 2025

Es wird erwartet, dass sich die Investitionsbedingungen im Halbleitersegment im Laufe des Jahres 2024 allmählich verbessern werden. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte geht man von einem Aufwärtstrend aus, gefolgt von einem noch stärkeren Wachstum 2025. Dieses Wachstum wird in erster Linie durch KI-Anwendungen angekurbelt, wobei sich die meisten Aktivitäten auf den Speicherbereich konzentrieren. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die WFE-Ausgaben im Jahr 2024 gegenüber 2023 leicht und im Jahr 2025 stark ansteigen werden.

Die VAT investierte in der ersten Jahreshälfte 2024 weiter in technische Innovationen und betriebliche Verbesserungen. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der nächsten Generation von Halbleiterfertigungsanlagen. Spezifikationsgewinne, insbesondere bei High-End-Vakuumventilen für die nächste Generation moderner Halbleiter, nahmen weiter zu und beziehen sich auf Halbleiterfertigungsanlagen , die in zwei bis fünf Jahren eingesetzt werden sollen. In der ersten Hälfte dieses Jahres verbuchte die VAT 48 Spezifikationsgewinne. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2023 waren es 41.

Freier Cashflow spiegelt ERP-bedingten Anstieg der Fertigfabrikatbestände und fortgesetzte Kapazitätsausweitung wider

Der freie Cashflow belief sich in den ersten sechs Monaten 2024 auf CHF 26 Mio. – 29% weniger als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich das Ergebnis höherer Investitionen (Capex). Diese beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf CHF 40 Mio., was einem Anstieg von 28% gegenüber CHF 31 Mio. im ersten Halbjahr 2023 entspricht und höhere Investitionen in die Kapazitätsausweitung in Malaysia und der Schweiz widerspiegelt, die zur Deckung der für 2024 und darüber hinaus erwarteten höheren Nachfrage erforderlich sind. Das Umlaufvermögen aus Lieferungen und Leistungen betrug CHF 317 Mio. In Prozent des Nettoumsatzes der letzten zwölf Monate ausgedrückt stieg das Nettoumlaufvermögen leicht von 30% im Vorjahr auf rund 36%.

Ende Juni 2024 beschäftigte die VAT weltweit 2’983 Mitarbeitende (gemessen in Vollzeitäquivalenten, FTEs) – 278 FTEs bzw. 10% mehr als Ende Juni 2023.

Dritter Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht

Im Vorfeld der Generalversammlung veröffentlichte die VAT ihren Nachhaltigkeitsbericht 2023, der den Anteilseignern einen detaillierten Einblick in die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) der VAT sowie in die Fortschritte im Vergleich zu den ersten ESG-Zielen und einen Überblick über externe ESG-Ratings gibt. Die VAT ist der Ansicht, dass langfristiger Unternehmenserfolg nur durch die Integration eines breiten Wertespektrums in die strategische und operative Planung aufrechterhalten werden kann. Dazu gehört auch, dass wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit einräumen, sich weiterzuentwickeln, sich in die Communitys, in denen wir tätig sind, einzubringen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Als wichtige Akteurin in unserer Branche arbeiten wir gemeinsam mit unsern Kunden daran, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Um der Bedeutung der Nachhaltigkeitsüberlegungen in unserer Unternehmensstrategie gerecht zu werden, hat die VAT ein separates Sustainability Committee auf der Verwaltungsratsebene formiert, das das bisherige, eher informell aufgestellte Sustainability Council, ersetzt.

Die Verbesserungen in verschiedenen ESG-Bereichen zeigen, dass die Nachhaltigkeit und die ESG-Performance beim Verwaltungsrat und bei der Geschäftsleitung der VAT eindeutig im Vordergrund stehen. Die Umsetzung der ESG-Massnahmen und -Ziele aus dem mittelfristigen Strategieplan des Unternehmens von 2022 hat unternehmensweit an Zugkraft gewonnen, einschliesslich weiterer Verbesserungen der Datengranularität in Bereichen wie THG-Emissionen, Energieverbrauch und Abfallaufkommen. Heute schliesst die VAT die Nachhaltigkeitsüberlegungen in den operativen Geschäftsalltag mit ein und hat Leistungskriterien für Nachhaltigkeit in die Kernstrategie aufgenommen. Die VAT betrachtet diese als einen der wichtigsten Faktoren für den nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg.

Ausblick für 2024 – anhaltendes Wachstum bei Aufträgen und Umsatz für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet

Die VAT geht davon aus, dass die Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen im weiteren Jahresverlauf steigen werden. Da im zweiten Halbjahr 2024 in vielen Ländern Wahlen anstehen, ist noch unklar, wann sich dieser Aufwärtstrend im Markt manifestiert.

Die Weltwirtschaft hat sich als widerstandsfähig erwiesen; die Aktivitäten rund um den Globus nahmen zu Beginn des zweiten Quartals 2024 an Fahrt auf, was die solide Konjunktur in Schwellen- und Entwicklungsländern widerspiegelt. Marktforschungsunternehmen schätzen die Halbleiter-WFE-Ausgaben im Jahr 2024 auf USD 100–110 Mrd. Diese Zahl dürfte bis 2025 auf USD 110–120 Mrd. ansteigen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage aus China, insbesondere in den Bereichen IoT, Kommunikation, Automobil, Energie und Sensoren (ICAPS), 2024 stark bleiben wird. Diese positive Entwicklung könnte sich bei anhaltendem Investitionsklima bis 2025 fortsetzen, allerdings mit geringeren Wachstumsraten. Die Investitionen in Speicher verzeichnen einen zyklischen Aufschwung, der von DRAM und HBM für KI-Anwendungen angetrieben wird. Der Bereich NAND erholt sich langsam und dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025 an Fahrt aufnehmen. Der Bereich hochmoderner Logikchips wächst langsam unter dem Einfluss der KI, die technische Entwicklungen wie GAA und die Einführung von 2nm vorantreibt. Unsere Kunden haben ihre überschüssigen Lagerbestände abgebaut, und wir gehen davon aus, dass die Auftragseingänge stabil bleiben werden. Die VAT erwartet, dass sich diese kontinuierliche Erhöhung der Nachfrage in den verbleibenden zwei Quartalen mit ähnlichen Wachstumsraten wie im ersten Halbjahr fortsetzen wird und dass der Markt ab Anfang 2025 ein starkes Wachstum verzeichnen wird.

Das Werk 1B der VAT in Malaysia wird Ende 2024 eröffnet und das Innovationszentrum in Haag öffnet Anfang 2025 seine Türen. Dadurch werden sowohl zusätzliche Produktions- als auch Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und -kompetenzen geschaffen, um die Wachstumsstrategie der VAT zu unterstützen.

Aufgrund dieser Faktoren erwartet die VAT weiterhin einen Anstieg des Umsatzes, des EBITDA, der EBITDA-Marge, des Reingewinns und des freien Cashflows für das Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2024 am unteren Ende des Zielbereichs von 32–37% liegen wird, der auf dem CMD 2022 genannt wurde und auf einem USD/CHF-Wechselkurs von 0,95 basiert. Die VAT plant, die Produktion und die technischen Dienstleistungen in ihren Werken in Malaysia weiter auszubauen, ihre natürliche Währungsabsicherung durch die Beschaffung aus möglichst kostengünstigen Ländern zu verbessern und grössere Skaleneffekte in den globalen Lieferketten zu erzielen. Auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung werden fortgesetzt, wie zum Beispiel in das neue Innovationszentrum in der Schweiz. Insgesamt sind für 2024 Investitionen in der Höhe von CHF 70–80 Mio. geplant.

Prognose für das dritte Quartal 2024

Die VAT rechnet mit einem Umsatz von CHF 235–255 Mio., einschliesslich des geplanten geringeren Ausstosses aufgrund des Produktionsanlaufs nach der ERP-Einführung in der Schweiz.

[1] Der Bruttogewinn errechnet sich aus dem Nettoumsatz abzüglich der Kosten für Roh-, Hilfs- und Verbrauchsmaterial und zuzüglich bzw. abzüglich der Veränderungen des Bestands an Fertigfabrikaten und Ware in Arbeit.

[2] Bruttogewinnspanne: Bruttogewinn in Prozent des Nettoumsatzes

Segmentergebnisse Q2 und Halbjahr 2024

Ventile

in Mio. CHF Q2 2024 Q1 2024 Veränd.1 Q2 2023 Veränd.2 6M 2024 6M 2023 Veränd.2 Auftragseingang 221,5 190,7 +16,1% 120,3 +84,1% 412,3 222,8 +85,1% Halbleiter 189,6 154,2 +22,9% 79,1 +139,7% 343,9 137,9 +149,4% Advanced Industrials 31,9 36,5 -12,6% 41,2 -22,6% 68,4 84,9 -19,4% Auftragsbestand 308,2 287,0 +7,4% 299,0 +3,1% 308,2 299,0 +3,1% Nettoumsatz 201,4 162,1 +24,3% 175,7 +14,6% 363,5 358,6 +1,4% Halbleiter 164,0 127,1 +29,0% 126,8 +29,3% 291,2 266,1 +9,4% Advanced Industrials 37,3 35,0 +6,8% 48,9 -23,7% 72,3 92,5 -21,8% Innenumsatz 20,4 14,8 +37,3% 17,9 +13,8% 35,2 39,3 -10,4% Segment Nettoumsatz 221,8 176,9 +25,3% 193,6 +14,6% 398,7 397,9 +0,2% Segment EBITDA 116,9 115,3 +1,4% Segment EBITDA-Marge 29,3% 29,0%

1 Quartalsvergleich;2 Jahresvergeich;3 EBITDA-Marge des Segments in Prozent des Nettoumsatzes des Segments

Global Service

in Mio. CHF Q2 2024 Q1 2024 Veränd.1 Q2 2023 Veränd.2 6M 2024 6M 2023 Veränd.2 Auftragseingang 49,4 45,0 +9,8% 34,9 +41,6% 94,5 68,9 +37,2% Auftragsbestand 37,3 36,9 +1,1% 40,8 -8,4% 37,3 40,8 -8,4% Nettoumsatz 49,7 36,4 +36,7% 45,3 +9,7% 86,1 95,2 -9,5% Innenumsatz 0,0 - - - Segment Nettoumsatz 49,7 36,4 +36,7% 45,3 +9,7% 86,1 95,2 -9,5% Segment EBITDA 34,0 37,9 -10,3% Segment EBITDA-Marge 39,5% 39,8%

1 Quartalsvergleich;2 Jahresvergleich;3 EBITDA-Marge des Segments in Prozent des Nettoumsatzes des Segments

