Merck übernimmt französische Unity-SC für 155 Millionen Euro

Frankfurt (Reuters) - Merck verstärkt sich mit einem Zukauf im Geschäft mit Materialien für die Halbleiterindustrie.

Dazu will Merck die französische Unity-SC übernehmen, einen Anbieter von Messtechnik und Prüfgeräten für die Halbleiterfertigung. Den Zukauf lässt sich das Dax-Unternehmen zunächst 155 Millionen Euro kosten, darüber hinaus werden erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen fällig, wie der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte. Unity-SC hat rund 160 Beschäftigte, davon 70 in Forschung und Entwicklung. Nach Angaben von Merck ist Unity-SC eines der wenigen Unternehmen, das optische 3D-Lösungen für das Messen und die Kontrolle von Verbindungen in der Großserienfertigung anbieten kann. Den Abschluss des Deals erwartet Merck bis Jahresende.

