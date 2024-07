Merck übernimmt französischen Mess-Spezialisten Unity-SC

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck verstärkt sein Geschäft mit Materialien für die Halbleiterindustrie. Das Dax -Unternehmen will die französische Firma Unity-SC übernehmen, ein Anbieter von Mess- und Prüfgeräten für die Halbleiterindustrie, wie Merck in Darmstadt ankündigte. Der Preis liegt bei 155 Millionen Euro, zudem wurden weitere, an das Erreichen von Meilensteinen geknüpfte Zahlungen vereinbart. Unity-SC hat seinen Sitz nahe Grenoble und beschäftigt rund 160 Menschen, davon 70 in Forschung und Entwicklung.

Die präzisen Metrologie-Messgeräte von Unity-SC ermöglichten es, Qualität und Produktionsertrag und damit die Herstellungskosten von Chips zu optimieren, die für Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz, Hochleistungsrechner sowie für besonders schnelle und effiziente Speicher mit hoher Bandbreite eingesetzt werden, erklärte Merck.

Die Übernahme von Unity-SC stärke das Merck-Portfolio in der Halbleiterindustrie, sagte Vorstandschefin Belén Garijo. "Wir können jetzt noch besser an den Wachstumschancen im Bereich Künstlicher Intelligenz partizipieren, indem wir als integrierter Lösungsanbieter die Entwicklung von Chips der nächsten Generation für unsere Kunden weiter vorantreiben"

Die geplante Übernahme bedarf noch der Anhörung des französischen Betriebsrats und der Genehmigung von Behörden. Merck erwartet den Abschluss des Deals bis Jahresende./als/DP/jha