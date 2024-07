Ölpreis Prognose 2024: Q3-Ausblick

Der Ölpreis der Sorte WTI wird derzeit vom Broker IG auf 81,47 US-Dollar taxiert und liegt heute leicht niedriger als am Vortag. Gestern konnte der Ölpreis unmittelbar nach der Veröffentlichung der Rohöllagerbestände einen kräftigen Anstieg verzeichnen. Der Grund lag in den stärker als erwartet gesunkenen Lagerbeständen. Allerdings hielt die Euphorie nicht lange an. Schwache Konjunkturaussichten und eine gedämpfte Ölnachfrage überschatten derzeit den Ölmarkt. Seit Anfang Juli hat der WTI-Ölpreis rund 2 Prozent verloren.

US-Rohöllagerbestände fallen weiter

Ein Blick auf die US-Rohöllagerbestände am wichtigsten Umschlagort in Cushing, Oklahoma, zeigt, dass die Lagerbestände nicht nur gestern gesunken sind, sondern seit März einen intakten Abwärtstrend aufweisen. Damals lag der Ölpreis noch bei rund 76 US-Dollar. Es scheint, dass die Ölhändler davon ausgehen, dass der Ölpreis weiter fallen wird, da sie die Lagerbestände seit März nicht auffüllen. Fallende Lagerbestände können den Ölpreis unterstützen, müssen es aber zwangsläufig nicht, da es auch andere Faktoren zu beachten gilt.