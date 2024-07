TSMC-Aktie mit Gewinnsprung

Der anhaltend hohe Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat TSMC einen überraschend deutlichen Gewinnsprung beschert.

Überschattet wurden die am Donnerstag vorgelegten Quartalsergebnisse des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers allerdings von den jüngsten Aussagen des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dieser hatte in einem Interview von Taiwan, wo TSMC ansässig ist, Geld als Gegenleistung für militärischen Schutz gefordert. China betrachtet Taiwan als eigenes Territorium.

Die Aktien des wertvollsten Börsenwerts Asiens fielen daraufhin in Taipeh zeitweise um weitere 4,3 Prozent, obwohl der Reingewinn überraschend deutlich um 36 Prozent auf umgerechnet 6,95 Milliarden Euro gestiegen ist. In der vergangenen Woche hatte TSMC mit einem Umsatzplus in ähnlicher Größenordnung die Markterwartungen ebenfalls übertroffen.