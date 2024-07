EQS-News: TUI kauft € 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück

EQS-News: TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe

TUI kauft € 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück



19.07.2024 / 20:54 CET/CEST







TUI kauft € 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück

Hannover, 19.Juli 2024. Die TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft") gibt die Ergebnisse der Einladung der Gesellschaft an die Inhaber der ausstehenden 5,00% vorrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: DE000A3E5KG2) (die "Wandelschuldverschreibungen 2028"), die sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden und an die, die das Angebot zum Verkauf ansonsten rechtmäßig erfolgen kann, bekannt. Der ausstehende Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung 2028 beläuft sich aktuell auf €589,6 Mio. Den Inhabern wurde angeboten ihre Wandelschuldverschreibungen 2028 gegen Barzahlung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von bis zu ca. €472 Mio. (der "Zielbetrag") zum Kauf anzubieten (das "Rückkaufangebotfür Wandelschuldverschreibungen"). TUI hat beschlossen, €472 Mio. der Wandelschuldverschreibung 2028 (der "Endgültige Annahmebetrag") zurückzukaufen, was etwa 80% des ausstehenden Nennbetrags entspricht. Zur Finanzierung dieser Rückkäufe wird TUI den Erlös aus der gestern angekündigten erfolgreichen Emission von €487 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 verwenden.

Der Kaufpreis beträgt 101,5% des Nennbetrags pro Wandelschuldverschreibung 2028, die im Rahmen des Rückkaufangebots für Wandelschuldverschreibungen angeboten wird (was €101.500 pro €100.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen 2028 entspricht). Die Gesellschaft wird aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die zum Kauf angenommenen Wandelschuldverschreibungen 2028 ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum der Wandelschuldverschreibungen 2028 bis einschließlich des Lieferungstags, der voraussichtlich am oder um den 29. Juli 2024 sein wird, zahlen. Die Zinsen pro Wandelschuldverschreibung 2028 werden dann €1.420,77 betragen. Nach dem Rückkauf bleiben Wandelschuldverschreibungen 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von €117,6 Mio. ausstehend. Die Clean-up-Call-Option der Gesellschaft wird voraussichtlich nicht vor dem Kalenderjahr 2025 ausgeübt werden.

Mit dieser Transaktion ist es TUI gelungen, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Barzinskosten deutlich zu senken. Die Transaktion ist sowohl für den Netto- als auch für den Bruttoverschuldungsgrad neutral.

BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH fungierten als Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ANALYST & INVESTOR ENQUIRIES

Nicola Gehrt, Group Director Investor Relations + 49 (0)511 566 1435 Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 2332 Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 1387 MEDIA Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations + 49 (0)511 566 6024 Linda Jonczyk, Senior Manager Corporate Media + 49 (0)511 566 6022

……

Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG

