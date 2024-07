Upgradezyklus erwartet: Diese Chiphersteller werden von Apples KI-iPhones profitieren

Nachdem Apple (WKN: 865985) kürzlich im Rahmen seiner Worldwide Developers Conference seine selbstentwickelte Künstliche Intelligenz vorgestellt hat, gehen Analysten davon aus, dass ein neuer iPhone-Upgradezyklus bevorsteht. Schließlich wird die Künstliche Intelligenz mit dem Namen Apple Intelligence lediglich in das iPhone 15 Pro und zukünftige Modelle eingebaut.

Dabei profitiert nicht nur Apple von steigenden iPhone Verkaufszahlen. Schließlich ist Apple der wichtigste Kunde für eine Vielzahl von verschiedenen Chipherstellern. Dementsprechend dürften sich auch die folgenden Halbleiterunternehmen auf steigende Verkaufszahlen für die mit Apple Intelligence ausgestatten iPhones freuen.

Broadcom

Das Halbleiterunternehmen Broadcom (WKN: A2JG9Z) aus San José, Kalifornien konzentriert sich im Rahmen seiner Halbleitertätigkeit insbesondere auf die Produktion von integrierten Schaltkreisen. Dabei ist Broadcom einer von Apples wichtigsten Lieferanten und beliefert das Unternehmen unter anderem mit Bluetooth- und WiFi-Chips. Die beiden Unternehmen haben dabei im letzten Jahr verkündet ihre Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. So wurde hier ein mehrjähriger Multimilliarden Deal zur Lieferung von Kommunikations-Chips zwischen Broadcom und dem iPhone-Hersteller geschlossen.

Apple gilt dabei seit geraumer Zeit als Broadcoms wichtigster Kunde. So ist Apple für rund 20 % von Broadcoms Gesamtumsatz verantwortlich. Im letzten Geschäftsjahr 2023 (endete im Oktober) erzielte Broadcom hierbei einen Umsatz in Höhe von 35,8 Mrd. US-Dollar. Dabei konnte das Unternehmen ein beeindruckendes operatives Ergebnis von 16,5 Mrd. US-Dollar ausweisen. Momentan notiert die Aktie von Broadcom zu einem 2025er-KGV von 35 (Stand 12.07.2024).

Qualcomm

Der in San Diego, Kalifornien beheimatete Chipkonzern Qualcomm (WKN: 883121) entwickelt zwar eine Vielzahl von verschiedenen Halbleitern, ist jedoch insbesondere im Zusammenhang mit Apple für seine 5G-Konnektivitätschips bekannt. Apple ist dabei seit geraumer Zeit ein großer Kunde von Qualcomm. Genau genommen waren Apple und Samsung im Geschäftsjahr 2023 Qualcomms größte Kunden und machten jeweils 10 % des gesamten Konzernumsatzes aus. Einige Qualcomm-Investoren haben dabei die Sorge, dass Apple Qualcomm früher oder später als Lieferanten fallen lassen könnte, da es zwischen den beiden Technologieschwergewichten immer wieder mal Probleme gibt.

Trotz der komplizierten Vorgeschichte der beiden Unternehmen hat Qualcomm im September 2023 bekannt gemacht, dass eine Vereinbarung mit Apple getroffen wurde, um das Unternehmen weiterhin mit Qualcomms 5G-Chips zu versorgen. Die Vereinbarung bezieht sich hierbei auf iPhone Neuveröffentlichungen für die Jahre von 2024 bis 2026. Im letzten Geschäftsjahr (endete im September) erzielte Qualcomm ein operatives Ergebnis von 8,7 Mrd. bei einem Umsatz in Höhe von 35,8 Mrd. US-Dollar. Die Qualcomm-Aktie notiert gegenwärtig zu einem 2025er-KGV von 20.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (WKN: 909800) oder auch kurz TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Mikrochips. Interessanterweise sind auch Broadcom und Qualcomm Kunden von TSMC, da diese ihre Chips nicht selbst herstellen, sondern nur designen. Der wichtigste Kunde des Unternehmens ist jedoch Apple. Zwar nennt TSMC Apple nicht namentlich, wenn es von seinem wichtigsten Kunden spricht, jedoch gilt das Unternehmen aus Cupertino allgemeinhin als größter Kunde des Halbleiterproduzenten aus Taiwan. Dabei war Apple im Geschäftsjahr 2023 für rund 25 % des Gesamtumsatzes von TSMC verantwortlich. In den beiden Jahren zuvor lag der Wert bei 23 % und 26 %.

Im Geschäftsjahr 2023 lag der Umsatz von TSMC bei 70,4 Mrd. US-Dollar. Dabei konnte der Chiphersteller mit einer beeindruckenden operativen Marge von 43 % ein operatives Ergebnis in Höhe von 30,0 Mrd. US-Dollar erzielen. Aktuell wird die Aktie von TSMC zu einem 2025er-KGV von 29 gehandelt.

Der Artikel Upgradezyklus erwartet: Diese Chiphersteller werden von Apples KI-iPhones profitieren ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und TSMC

Aktienwelt360 2024