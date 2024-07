EQS-News: HIVE Digital plant Bau eines 100-MW-Rechenzentrums mit Strom aus Wasserkraft in Paraguay ; Zielsetzung ist die Umsatzverdopplung und die Steigerung der Hashrate im nächsten Jahr auf über 12 Exahash

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion

Vancouver, British Columbia. 22. Juli 2024 - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) („HIVE“ oder das „Unternehmen“), ein führender Miner von digitalen Assets und Erbauer und Betreiber von „grünen“ Rechenzentren, gab heute seine Pläne für den Bau einer Mining-Anlage für digitale Assets mit einer Leistung von 100 Megawatt („MW“) in Paraguay bekannt. Nach einer Reise durch das Land und einem Treffen mit Präsident Santiago Peña und seinen hochrangigen Kabinettsmitgliedern unterstützt HIVE dessen Vision eines wirtschaftsfreundlichen Paraguays (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „Wir sind begeistert, unseren Plan für ein 100-MW-Projekt in Paraguay bekannt zu geben, für das grüne und saubere Energie aus dem Itaipu-Wasserkraftwerk genutzt werden soll. Es wird erwartet, dass diese potenzielle Gelegenheit unsere Bitcoin-Mining-Betriebe um bis zu 6,5 Exahash pro Sekunde (EH/s) erweitern wird, was unsere globale EH/s auf 12,1 EH/s erhöht. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unserer diversifizierten Wachstumsstrategie und unterstützt unser Engagement, unsere globale Präsenz mit Rechenzentren in Kanada, Schweden, Island und jetzt auch Paraguay zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Vorhaben gesunde Renditen erwirtschaften und langfristig Werte schaffen kann, die das Wirtschaftswachstum und die Innovation in der Region fördern.“

Die Stabilität der staatlichen Finanzpolitik, z. B. bei der Energiepreisgestaltung und der Besteuerung, wird ein Schlüsselfaktor bei unseren künftigen Expansionsüberlegungen im Zusammenhang mit dem weiteren Wachstum in Paraguay sein. Infrastrukturprojekte wie Rechenzentren erfordern beträchtliche ausländische Direktinvestitionen, und ein Großprojekt wie ein 100-MW-Rechenzentrum dürfte in den nächsten drei Jahren stabile Einnahmen in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar für das staatliche Versorgungsunternehmen generieren.

Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Bitcoin und der erfolgreichen Einführung von ETFs in den USA hat sich Bitcoin zu einer attraktiven Anlagealternative für Investoren entwickelt.

Als kanadisches börsennotiertes Unternehmen setzt HIVE weiterhin auf vollständige Transparenz und Engagement in der Gemeinschaft, schafft lokale Arbeitsplätze und bietet einen stabilen Einkommensstrom, der der nationalen Wirtschaft zugutekommt.

Durch die Einstellung von Mitarbeitern vor Ort möchte das Unternehmen zum regionalen Wirtschaftswachstum beitragen, sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die Ausbildung und Entwicklung von Fähigkeiten fördern.

In Paraguay wird HIVE seine Erfahrung und sein Fachwissen im Bereich des Netzausgleichs und der Nachfragesteuerung zur Verfügung stellen, um die weitere industrielle Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig überschüssige oder nicht ausreichend monetarisierte Kraftwerkskapazitäten zu monetarisieren. Da die Energierechnungen des Unternehmens in US-Dollar bezahlt werden, bietet der Betrieb in Paraguay eine einzigartige Gelegenheit für die Regierung, indem er stabile monatliche Einnahmen in US-Dollar liefert, das als strategische Währungsabsicherung dient und finanzielle Stabilität in einem zunehmend volatilen globalen Währungsmarkt gewährleistet. Im Jahr 2023 machen die Stromexporte etwa 13,2 % der Gesamtexporte Paraguays aus.

HIVE ist stolz darauf, an der Spitze der nachhaltigen und ethischen Bitcoin-Mining-Praktiken zu stehen. Durch die Nutzung erneuerbarer Wasserkraft minimiert das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck und trägt gleichzeitig zum globalen Übergang zu grüneren Energielösungen bei. Dieses Engagement für Nachhaltigkeit kommt der Umwelt zugute und deckt sich mit der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Geschäftspraktiken, wodurch sich die Strategie von Hive von der Strategie anderer Unternehmen der Branche unterscheidet.

Executive Chairman Frank Holmes, Chief Operating Officer Luke Rossy, Johanna Thornblad, Country President von Hive Schweden, und Gabriel Ibghy, General Legal Counsel, nahmen an der ersten Sondierungsreise nach Paraguay teil. Frank Holmes fügte hinzu, dass sowohl Johanna als auch Gabriel Spanisch sprechen und gemeinsam über Erfahrung mit der kulturellen und geschäftlichen Landschaft in Lateinamerika verfügen. Gabriel Ibghy sagte: „Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Identifizierung des Standorts für das Rechenzentrum und der Sicherung der Bau- und Stromversorgungsverträge gemacht. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Vereinbarungen, der Due-Diligence-Prüfung, der Zustimmung des Board of Directors und der behördlichen Genehmigungen. Wir werden bald weitere Details bekannt geben.“

Upgrade des Gerätebestands und Geräteanschaffung

Luke Rossy, Chief Operating Officer von HIVE, freut sich ebenfalls, bekannt geben zu können, „dass wir nicht nur das schöne Land Paraguay bereist, den Präsidenten und seine Minister getroffen und das enorme Wachstumspotenzial gesehen haben, sondern auch weitere 500 Bitmain S21 Pro Antminers erworben haben, um unseren monatlichen Verbesserungsrhythmus der Gerätschaften beizubehalten. Die S21 Pro sind die neuesten und effizientesten Maschinen auf dem Markt, mit einer Hashrate von 234 Terahash pro Sekunde und einer Effizienz von 15 J/TH. Diese Geräte werden voraussichtlich noch in diesem Monat ausgeliefert und sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie des Unternehmens, seinen Gerätebestand kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig seine HODL-Position auszubauen.“ HIVE geht davon aus, dass seine gesamte operative Hashrate auf 5,6 EH/s ansteigen wird, sobald die Miner vollständig installiert sind.

Strategische HODL-Steigerung:

Mit Stand vom 21. Juli 2024 ist die HODL-Position von HIVE auf 2.521 BTC gestiegen, gegenüber 2.496 BTC Ende Juni 2024. Mit einem Bitcoin-HODL-Wert von über 170 Mio. $ zum 21. Juli 2024 erscheint der Unternehmenswert des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten sehr attraktiv.

Leistungsprämien

Umfassende Untersuchungen der Harvard Business School (HBS) unterstreichen die Bedeutung von nicht-linearen oder dynamischen Vergütungen und variablen langfristigen Anreizen für den Aufbau einer langfristigen Unternehmenskultur, die Arbeitsmoral und die Mitarbeiterbindung. Nichtlineare Anreize richten die Interessen der Mitarbeiter auf den langfristigen Erfolg des Unternehmens aus, fördern eine Kultur der Innovation und der Widerstandsfähigkeit und motivieren die Mitarbeiter, kreative und strategische Initiativen zu verfolgen, die für ein nachhaltiges Wachstum und einen Wettbewerbsvorteil entscheidend sind.

Das Managementteam oder der Board of Directors hat seit 18 Monaten keine RSUs oder Optionen mehr erhalten, während das Management während der Marktturbulenzen, in denen der Bitcoin-Preis auf 16.000 $ fiel, bevor er in diesem Jahr auf über 70.000 $ anstieg, in jedem Quartal operative Gewinne erzielt hat. Darüber hinaus hat das Management bei der Vergrößerung des Bitcoin-Footprints und der Einführung der HPC-Strategie Widerstandsfähigkeit bewiesen, indem es zu den niedrigsten G&A pro produziertem Bitcoin mit der geringsten Aktionärsverwässerung gehört und für das letzte Geschäftsjahr, das im März 2024 endet, ein EBITDA von 37 Mio. $ erwirtschaftet hat, wie in unserer jüngsten Pressemitteilung ausführlich dargelegt. Als Anerkennung für das HIVE-Team haben wir RSUs gewährt, die erst in einem weiteren Jahr frei handelbar sein werden, um sicherzustellen, dass sich das Management weiterhin auf ein konservatives Wachstum des Unternehmens konzentriert.

Dementsprechend gibt HIVE heute die Gewährung von 2.491.000 Restricted Share Units (RSUs) an bestimmte Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren und berechtigte Berater bekannt. Die RSUs wurden im Rahmen des RSU-Plans des Unternehmens ausgegeben und unterliegen dem von der TSX Venture Exchange vorgeschriebenen Übertragungszeitraum von mindestens einem Jahr.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. ging 2017 an die Börse und ist das erste Kryptowährungs-Mining-Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige grüne Energie, das an der TSX Venture Exchange notiert ist.

HIVE ist ein wachstumsorientierter Technologietitel in der aufstrebenden Blockchain-Branche. Als Unternehmen, dessen Aktien an einer großen Börse gehandelt werden, schlagen wir eine Brücke zwischen dem digitalen Währungs- und Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE besitzt und betreibt hochmoderne, mit grüner Energie betriebene Rechenzentren in Kanada, Schweden und Island, wo wir uns bemühen, grüne Energie zu beziehen, um digitale Vermögenswerte wie Bitcoin in der Cloud zu schürfen. Seit Anfang 2021 bewart HIVE den größten Teil seines BTC-Vermögens, das aus Mining-Rewards stammt, in einem sicheren Depot auf. Unsere Aktien bieten Anlegern eine Beteiligung an den operativen Margen des Mining digitaler Währungen sowie ein Portfolio von Bitcoin. Da HIVE auch Sachwerte wie Rechenzentren und fortschrittliche Mehrzweckserver besitzt, sind wir der Meinung, dass unsere Aktien Anlegern eine attraktive Möglichkeit bieten, sich im Bereich der Kryptowährungen zu engagieren.

Ökologische Nachhaltigkeit:

Grüne Energie: Durch die Beschaffung von grüner, erneuerbarer Energie engagiert sich HIVE für die Umwelt und positioniert sich als führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen Kryptowährungs-Minings.

Wettbewerbsvorteil: Wir glauben, dass dieser umweltbewusste Ansatz HIVE von seinen Konkurrenten abhebt und mit den sich entwickelnden Anlegerpräferenzen übereinstimmt.

Expansion in die KI-Strategie:

Diversifizierung: HIVEs Diversifizierung in den HPC-Bereich ermöglicht es uns, künstliche Intelligenz (KI) mit Hilfe von Nvidia-GPU-Chips zu unterstützen und so unsere Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft über das traditionelle Bitcoin-Mining hinaus zu demonstrieren.

Einnahmequellen: Dieser strategische Schritt in den HPC-Bereich erweitert die Einnahmequellen von HIVE und bringt das Unternehmen an die Spitze des technologischen Fortschritts in den Kryptowährungs- und KI-Branchen.

Das einzigartige Leistungsversprechen von HIVE umfasst einen effizienten Betrieb, ein bewährtes, agiles Managementteam, finanzielle Stärke, ökologische Nachhaltigkeit und innovative Expansionsstrategien. Über das Bitcoin-Mining hinaus ist HIVE ein fester Bestandteil des weltweiten Booms bei der Infrastruktur von Rechenzentren und bezieht hauptsächlich grüne, erneuerbare Energie.

Mit mehr als 2.300 Bitcoins in der Bilanz und wachsenden Umsätzen aus seiner Suite von Nvidia-GPU-Chips, die Datendienste für die KI-Revolution antreiben, bietet HIVE eine einzigartige Wachstumschance.

Wir empfehlen Ihnen, den YouTube-Kanal von HIVE hier zu besuchen, um mehr über HIVE zu erfahren.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die Mailingliste von HIVE zu registrieren, finden Sie unter www.HIVEdigitaltechnologies.com. Folgen Sie @HIVEDigitalTech auf Twitter und abonnieren Sie den YouTube-Kanal von HIVE.

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank Holmes

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über: die Geschäftsziele des Unternehmens; den Abschluss der Standortauswahl, den Bau der Anlage, die Stromverträge und die damit verbundenen Transaktionen, die für den Bau eines 100-MW-Rechenzentrums mit Strom aus Wasserkraft in Paraguay vorgesehen sind, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Vorteile der geografischen Diversifizierung und die Fähigkeit, das Geschäft in Paraguay zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt zu betreiben; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und der Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; das Programm des Unternehmens zum Aufbau eines High-Performance-Computing-Geschäfts, das Cloud-Computing-Dienste anbietet; die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die nachhaltige künftige Rentabilität; mögliche weitere Verbesserungen der Rentabilität und Effizienz des gesamten Mining-Betriebs durch die Optimierung der Produktion von Kryptowährungen, die weitere Senkung der Kostenstruktur des direkten Mining-Betriebs und die Maximierung der bestehenden elektrischen und infrastrukturellen Kapazitäten, einschließlich neuer Mining-Ausrüstung in den bestehenden Anlagen; die fortgesetzte weltweite Akzeptanz von Bitcoin; das Potenzial für das langfristige Wachstum des Unternehmens; die geschäftlichen Ziele des Unternehmens und andere zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zu den Absichten, Plänen und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Betrieb in Paraguay zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen und durchzuführen; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen derzeitigen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein erheblicher Preisverfall bei digitalen Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens haben; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich mit anderen Anbietern von Cloud Computing-Dienstleistungen zu konkurrieren; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Einrichtungen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Geschäftsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche Verfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; der künftige Kapitalbedarf und die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen sowie die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen von sinkenden Bitcoin-Preisen auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu managen; die Auswirkungen der Produktentwicklung und die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen zu erhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen der Energiesysteme in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; Verwässerung der Aktien infolge von Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen könnte nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht stattfinden; die Expansion könnte nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht stattfinden; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen könnten nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht steigen; es könnte nicht möglich sein, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder überhaupt nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben; ein Anstieg der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Elektrizität für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Ländern; die Unfähigkeit, verlässliche und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb von Anlagen zum Abbau von Kryptowährungen zu erhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Änderungen der Wechselkurse, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen der Energieregime in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, jegliche Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit historischen Preisen übereinstimmen werden; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, die Beschränkung von Arbeit und internationalem Reiseverkehr und die Lieferketten; und die Verabschiedung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben, oder es kostspieliger machen, dies zu tun; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens bei www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca vollständig dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen getroffen über die Fähigkeit des Unternehmens, betriebliche Effizienzen bis hin zur Rentabilität zu realisieren; über die rentable Nutzung der Vermögenswerte des Unternehmens in der Zukunft; über die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Bestand an digitalen Währungen bei Bedarf gewinnbringend zu veräußern; über die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen zu schürfen, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; und über die Tatsache, dass es keine Regulierungen oder Gesetze geben wird, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für künftige Leistungen, und aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

