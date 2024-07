CompuGroup: Profiteur der Digitalisierung des Gesundheitswesens überzeugt durch attraktive Bewertung!

Wachsender Absatzmarkt

Steigender Wohlstand und der demografische Wandel tragen dazu bei, dass die Nachfrage nach effizienteren und kostengünstigeren Gesundheitsdienstleistungen international kontinuierlich zunimmt. CompuGroup bietet dabei wichtige Lösungen an, um den Gesundheitsdienstleistern zu helfen. Dies ist auch notwendig, denn im Durchschnitt hat ein Arzt in Deutschland lediglich rund acht Minuten Zeit, um sich um seinen Patienten zu kümmern. Hinzu kommt ein enormer Dokumentationsaufwand. Auf jede Stunde, die Arztpraxen mit ihren Patienten verbringen, folgen rund drei bis vier Stunden mit administrativen Tätigkeiten. CompuGroup hat keinen Zweifel daran, dass die Medizin der Zukunft digitaler, datengesteuerter, vernetzter und effizienter sein wird. Elektronische Rezepte und elektronische Patientenkarten sind wichtige Meilensteine im deutschen Gesundheitssystem. In diesem Zusammenhang wurde am 17. Juli 2024 verkündet, dass laut gematik bereits insgesamt über 280 Mio. E-Rezepte in Deutschland eingelöst wurden. Hiervon sollen wiederum 100 Mio. E-Rezepte in den deutschen Arztinformationssystemen von CompuGroup ausgestellt worden sein. Mehr als 32 % aller E-Rezepte, die in deutschen Arztpraxen erzeugt werden, werden demnach über die Systeme von CGM verarbeitet. Intelligente Datenlösungen werden Gesundheitsdienstleistern entscheidende Unterstützung bieten.