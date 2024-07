IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI veröffentlicht Unternehmens-Update zu seinem Kapitalallokationsprogramm und seiner Wertschöpfungsstrategie

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI veröffentlicht Unternehmens-Update zu seinem Kapitalallokationsprogramm und seiner Wertschöpfungsstrategie

- HEALWELL hat sich aktuell zum Ziel gesetzt, ausgehend von einer derzeitigen Run Rate von über 65 Mio. $, bis zum Jahresende einen Umsatz von annähernd 100 Mio. $ zu erwirtschaften. Dieses Ziel wird durch eine solide M&A-Pipeline untermauert, die mehrere Übernahmeprojekte im fortgeschrittenen Stadium sowie eine unterzeichnete Absichtserklärung umfasst und das Unternehmen bis zum Jahr 2025 in die Gewinnzone auf bereinigter EBITDA-Basis bringen soll.

- Mit bis dato vier erfolgreichen Übernahmen ist HEALWELL in der Lage, die Macht von Gesundheitsdaten mit künstlicher Intelligenz für drei wichtige Interessengruppen zu nutzen: (i) Assistenzsysteme/Co-Piloten für Ärzte in der klinischen Gesundheitsversorgung; (ii) Dateninteroperabilität, Bevölkerungsgesundheit und damit zusammenhängende Dienstleistungen für größere Einrichtungen wie Gesundheitsversorgungssysteme in den kanadischen Provinzen; und (iii) ein mehrstufiges Leistungsangebot für die Pharmaindustrie, das wissenschaftliche Forschung, Real-World-Evidenz und Dienstleistungen zur Orchestrierung klinischer Studien umfasst.

- HEALWELL konzentriert sich darauf, jedes dieser Segmente sowohl organisch als auch anorganisch mit Hilfe seines Kapitalallokationsprogramms auszubauen und zu erweitern.

- Das Unternehmen möchte nochmals auf seine Bekanntgabe vom 10. Juli 2024 verweisen, dass HEALWELL vor kurzem seine Bilanz durch die Tilgung von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 15,5 Mio. $ stärken konnte und zum Ende des zweiten Quartals über einen Barmittelbestand von über 14,5 Mio. $ verfügte. Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass im Falle einer Ausübung sämtlicher Im-Geld-Warrants (in-the-money warrants) des Unternehmens der Barmittelbestand von HEALWELL auf über 39 Mio. $ anwachsen dürfte.

TORONTO, ONTARIO, 23. Juli 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, informiert im folgenden Unternehmens-Update über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Akquisitionsstrategie des Unternehmens. HEALWELL hat sich aktuell zum Ziel gesetzt, ausgehend von einer derzeitigen Run Rate von über 65 Mio. $, bis zum Jahresende einen Umsatz von annähernd 100 Mio. $ zu erwirtschaften. Dieses ambitionierte Ziel wird durch eine solide M&A-Pipeline untermauert, die mehrere Übernahmekandidaten im fortgeschrittenen Stadium sowie eine unterzeichnete Absichtserklärung umfasst und das Unternehmen bis zum Jahr 2025 in die Gewinnzone auf bereinigter EBITDA-Basis bringen soll.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärt: Ebenso wie HEALWELLs Reputation als hochwertiger Akquisiteur im Markt für digitale Gesundheit und Biowissenschaften ständig wächst, wächst auch unsere Zuversicht im Hinblick auf den Ausbau unserer M&A-Pipeline täglich. Das Einzigartige an unserer Umsatzwachstumsstrategie ist, dass wir nicht nur in der Lage sind, hochwertige Assets mit Wachstumspotenzial zu akquirieren, sondern diese auch in unser branchenführenden Leistungsspektrum im Bereich der künstlichen Intelligenz zu integrieren, um damit noch größere Margen und ein noch rascheres Wachstum zu erzielen.

Anthony Lam, CFO von HEALWELL, fügt hinzu: HEALWELL ist bestens gerüstet, um sein ambitioniertes Kapitalallokationsprogramm, mit dem bis zum Jahresende eine Run Rate von 100 Millionen $ angepeilt wird, fortzusetzen. Dieses Wachstum versetzt das Unternehmen auch in die Lage, seine Pläne zum Erreichen der Gewinnzone im Geschäftsjahr 2025 auf bereinigter EBITDA-Basis zu verwirklichen, was unserer Meinung nach ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unserer Wertschöpfungsstrategie ist, um den Unternehmenswert entsprechend zu steigern.

Dank seiner vier bisherigen Übernahmen - und zwar Pentavere Research Group Inc. (Pentavere), Intrahealth Systems Limited, VeroSource Services Inc. (VeroSource) und BioPharma Services Inc. (BioPharma) - ist HEALWELL in der Lage, die Macht von Gesundheitsdaten mit künstlicher Intelligenz für drei wichtige Interessengruppen zu nutzen:

i. Assistenzsysteme/Co-Piloten für Ärzte in der klinischen Gesundheitsversorgung. HEALWELL hat bereits diverse KI-gestützte Assistenzsysteme für den klinischen Bereich auf den Markt gebracht, die Gesundheitsdienstleister bei der klinischen Entscheidungsfindung in vier Hauptbereichen unterstützen: seltene Krankheiten, chronische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Onkologie. Die Strategie von HEALWELL besteht darin, parallel zu den aktuellen Co-Piloten, die bereits im Großmaßstab produziert werden, die Entwicklung von weiteren KI-gestützten Assistenzsystemen voranzutreiben.

ii. Dateninteroperabilität und damit zusammenhängende Dienstleistungen für größere Einrichtungen wie Gesundheitsversorgungssysteme in den kanadischen Provinzen. Dank der Übernahme von VeroSource verfügt HEALWELL nun auch über eine Cloud-basierte End-to-End-Plattform für Dateninteroperabilität und Bevölkerungsgesundheit. Dieses Leistungsangebot ermöglicht Interessengruppen des öffentlichen Sektors den nahtlosen Zugriff auf bzw. die Interaktion mit Gesundheitsdaten. HEALWELL hat die Absicht, im Zuge der Zusammenführung seiner branchenführenden KI-Kompetenzen mit dem Leistungsangebot für den öffentlichen Sektor dieses erweiterte Angebot den Kunden im öffentlichen Sektor in mehreren kanadischen Provinzen zur Verfügung zu stellen.

iii. Ein mehrstufiges Leistungsangebot für die Pharmaindustrie, das wissenschaftliche Forschung, Real-World-Evidenz und Dienstleistungen zur Orchestrierung klinischer Studien umfasst. Dank der Übernahme von Pentavere und BioPharma und dem Know-how von Khure Health, verfügt HEALWELL nun über herausragende Kompetenzen auf dem Gebiet der KI und der klinischen Studien. Mit diesen Übernahmen ist das Unternehmen in der Lage, Kunden im Biowissenschaftssektor sowohl in klinischen als auch in kommerzieller Hinsicht deutlich bessere Leistungen anzubieten. Seit dem Neuzugang von BioPharma hat sich auch das Leistungsangebot von HEALWELL im Bereich der klinischen Studien verbessert und umfasst nun auch Bioäquivalenzstudien und Studien in der frühen Phase. Dank seiner KI-Kompetenzen kann HEALWELL zur Auffindung von Patienten beitragen, die sich perfekt für die Teilnahme an klinischen Studien eignen.

HEALWELL hält an seiner Wachstumsstrategie fest und setzt dabei auf den organischen und anorganischen Ausbau jedes dieser Segmente. Mit seinem Kapitalallokationsprogramm konzentriert sich das Unternehmen auf zwei Bereiche: zum einen auf seine KI-Kompetenzen zur Früherkennung von Krankheiten und zum anderen auf Unternehmen mit einer ausgereiften betrieblichen Gesundheits-Software und Spezialisierung auf digitale Gesundheit und Forschung, deren Arbeit mit den Tools von HEALWELL optimiert werden kann.

HEALWELL freut sich außerdem, nochmals auf seine Bekanntgabe vom 10. Juli 2024 zu verweisen, dass das Unternehmen vor kurzem seine Bilanz durch die Tilgung von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 15,5 Mio. $ stärken konnte und zum Ende des zweiten Quartals über einen Barmittelbestand von über 14,5 Mio. $ verfügte. HEALWELL hat außerdem bekannt gegeben, dass im Falle einer Ausübung sämtlicher Im-Geld-Warrants des Unternehmens der Barmittelbestand auf über 39 Mio. $ anwachsen dürfte. Das Unternehmen ist für die Fortführung seines erfolgreichen Kapitalallokationsprogramms und die Steigerung seines Shareholder Value somit bestens gerüstet.

Nicht GAAP-konforme Bewertungskriterien

Das Unternehmen verwendet bestimmte nicht GAAP-konforme Bewertungskriterien als ergänzende Indikatoren für seine finanzielle und betriebliche Performance. Zu diesen nicht GAAP-konformen Bewertungskriterien zählt auch das bereinigte EBITDA. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese ergänzende Finanzkennzahl die laufende Geschäftstätigkeit des Unternehmens in einer Weise widerspiegelt, die eine aussagekräftige Analyse von Trends in seinem Geschäftsbereich ermöglicht.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die aktuellen und erwarteten laufenden Einnahmen des Unternehmens, seine aktuelle M&A-Pipeline und andere zukünftige Akquisitionen durch das Unternehmen, sein erwartetes Produktangebot und seinen Kundenstamm, seine Fähigkeit, Technologien der künstlichen Intelligenz in sein Produktangebot zu integrieren, und die potenzielle Ausübung der ausstehenden Warrants des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie Position, Wachstum, Zukunft, Gelegenheit, potenziell, verbessern, erwarten, beabsichtigen, schaffen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte künftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, vielleicht, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die jüngsten Übernahmen erfolgreich in seine Organisation zu integrieren; die Möglichkeit künftiger M&A-Gelegenheiten und die Fähigkeit des Unternehmens, diese Gelegenheiten zu nutzen; der voraussichtliche Zeitpunkt und Umfang von und die Nachfrage nach Optionsscheinausübungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die erwartete Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die anhaltende Rentabilität der Zielunternehmen in seiner M&A-Pipeline; Trends beim Kundenwachstum; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Wechselkurse und Zinssätze; die Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter durch das Unternehmen; und dass die unten genannten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäfte, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

