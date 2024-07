Logitech hebt Prognose nach starkem Quartal an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Computerzubehör-Hersteller Logitech hebt nach einem starken ersten Quartal seine Jahresprognose an.

Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 4,34 und 4,43 Milliarden Dollar, wie Logitech am Dienstag mitteilte. Das liegt über der bisherigen Prognose von 4,3 bis 4,4 Milliarden Dollar. Auch die Gewinnprognose wurde angehoben. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Logitech mit einem Betriebsgewinn (Non-GAAP) zwischen 700 und 730 Millionen Dollar, gegenüber der bisherigen Schätzung von 685 bis 715 Millionen Dollar.

Das Unternehmen, das neben Computermäusen auch Tastaturen, Videokonferenzgeräte und Gaming-Headsets herstellt, konnte seinen Umsatz im ersten Quartal, das am 30. Juni endete, um zwölf Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar steigern. "Wir sind mit einem starken Wachstum in allen Regionen und Schlüsselkategorien in das neue Geschäftsjahr gestartet", kommentierte Konzernchefin Hanneke Faber die Ergebnisse. Faber, eine ehemalige Unilever-Managerin, hat die Führung des Unternehmens im Dezember 2023 übernommen.

Nach einem pandemiebedingten Boom hatte Logitech zuletzt mit einem Nachfragerückgang zu kämpfen. Anfang dieses Jahres konnte das Unternehmen jedoch erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder steigende Quartalsumsätze verzeichnen. Faber plant, den Kundenstamm über Büros hinaus auf Bereiche wie Bildung und Gesundheitswesen auszuweiten.

