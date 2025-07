AKTIE IM FOKUS: Nvidia als erstes Unternehmen mehr als 4 Billionen Dollar wert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der KI-Chipvorreiter Nvidia ist weltweit das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als vier Billionen Dollar. Die Aktie des Unternehmens setzte am Mittwoch dank des anhaltenden Booms rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) seinen jüngsten Höhenflug fort. Der Kurs zog im frühen New Yorker Handel um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 Dollar an - die Marktkapitalisierung lag bei etwas mehr als 4 Billionen Dollar.

Damit festigte die KI-Ikone ihren Status als führendes Unternehmen auf dem weltweiten Finanzmarkt. Platz zwei belegt derzeit Microsoft mit einem Börsenwert von 3,75 Billionen Dollar. Die Anteile des Softwareherstellers erklommen mit knapp 505 Dollar am Mittwoch ebenfalls ein Rekordhoch. Apple folgt mit 3,1 Billionen Dollar und damit inzwischen mit einem deutlichem Abstand auf Rang drei./ck/zb/he