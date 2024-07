Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur SPD und der K-Frage

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur SPD und der K-Frage:

"Es soll letztlich der Blick auf die Umfragen gewesen sein, der US-Präsident Joe Biden dazu bewogen hat, nicht bei der Wahl im November anzutreten. Der Kanzler ist mit ähnlich schlimmen Umfragewerten konfrontiert. Und schon jetzt, so eine aktuelle Erhebung, ist lediglich ein Drittel der SPD-Anhänger dafür, dass Scholz erneut für seine Partei kandidiert. An der Basis melden sich bereits erste Genossen, die fordern, die SPD solle mit Verteidigungsminister Boris Pistorius ins Rennen gehen. Viel spricht dafür, dass auch in der SPD und für den Kanzler ein Biden-Moment naht, in dem die Genossen nüchtern analysieren werden, mit wem sie überhaupt eine Chance haben, zu gewinnen. Und dann könnte der Druck auf Scholz enorm werden."