Ölpreise erholen sich etwas nach jüngsten Verlusten

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rückgängen haben sich die Ölpreise am Mittwoch etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 81,34 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 77,24 Dollar.

Die Ölpreise wurden durch gesunkene Rohöllagerbestände in den USA gestützt. Laut dem privaten Interessenverband API sind die Bestände in der vergangenen Woche um 3,86 Millionen Barrel gefallen. Die offiziellen Daten der US-Regierung werden am Nachmittag veröffentlicht.

Nach den zuletzt starken Preisabschlägen haben sich die Ölpreise damit stabilisiert. Vor allem Konjunktursorgen hatten die Preise zuletzt belastet. So ist in China kein Ende der Wirtschaftsschwäche in Sicht. Aber auch in der Eurozone schwächelt die Wirtschaft. Dies wurde durch die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes bestätigt. Eine schwächelnde Konjunktur dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl./jsl/jkr/jha/