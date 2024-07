ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

ALSO Holding AG: ALSO stärkt globale Position - Partnerschaftsvertrag mit Westcoast unterzeichnet



25.07.2024 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Emmen, Schweiz, 25. Juli 2024 PRESSEMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Partnerschaftsvertrag mit Westcoast unterzeichnet ALSO stärkt globale Position



Großbritannien ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mit einem Umsatz von 4.2 Milliarden GBP 2023 ist die 1983 gegründete Westcoast Ltd. Nummer eins für viele Anbieter und Kunden in der ITK-Industrie des Landes. Der Deal umfasst die Aktivitäten des Unternehmens im Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich. Der Vorsitzende von Westcoast, Joe Hemani, erklärt: „Dies ist ein Zusammenschluss zweier ausgesprochen erfolgreicher Unternehmen, die dieselbe Wachstumsorientierung haben. In den letzten 42 Jahren hat sich unser Unternehmen hervorragend entwickelt. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Geschäftskontinuität, die für Lieferanten, Kunden und unser Team gleichermaßen von grösster Bedeutung ist, ist mit diesem Schritt gesichert. Ich freue mich darauf, den reibungslosen Übergang mit zu gestalten und auch darüber hinaus eine aktive Rolle zu spielen.“

Kontinuität wird auch dadurch gewährleistet, dass Joe Hemani künftig einer der Hauptaktionäre von ALSO sein wird und dass das Unternehmen weiterhin unter seinem bekannten und vertrauten Markennamen firmiert. Die derzeitigen Westcoast-Unternehmungen in Deutschland und den Niederlanden werden im Besitz Hemanis verbleiben.

Die Transaktion, die noch von den üblichen behördlichen Genehmigungen abhängt, ist ein wichtiger Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von ALSO, in deren Zentrum nachhaltiges profitables Wachstum steht. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen hat ein eigenes Programm zur „Transformativen Integration“ entwickelt, das die Grundlage für fast 30 erfolgreiche Akquisitionen in den letzten 12 Jahren bildet.

Gustavo Möller-Hergt, Verwaltungsratspräsident der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): „Bereits heute arbeiten wir erfolgreich zusammen und bieten Endkunden von Westcoast über den ALSO Cloud Marketplace mit über 1.5 Millionen Seats Zugang zur Cloud. Diese nächste Stufe eröffnet uns ausgezeichnete Opportunitäten, unser Geschäft zu skalieren und von der Expertise des britischen Teams zu profitieren. Für unsere Kunden bedeutet das höchste Kompetenz bei der Bereitstellung von IT, modernste Infrastrukturlösungen und Services durch digitale Plattformen wie Cloud, AI, IoT und Cybersecurity.“





Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com





ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 540 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

25-07-25 - Westcoast_ALSO - DE

Ende der Adhoc-Mitteilung

1953549 25.07.2024 CET/CEST