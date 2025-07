EQS-News: ParTec AG und 3D Lézertechnika Zrt. unterzeichnen Absichtserklärung für modulares Hyperscale-KI-Rechenzentrum, Solarpark und Energiespeicherim Rahmen eines europäischen Leuchtturmprojekts

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Kooperation

ParTec AG und 3D Lézertechnika Zrt. unterzeichnen Absichtserklärung für modulares Hyperscale-KI-Rechenzentrum, Solarpark und Energiespeicherim Rahmen eines europäischen Leuchtturmprojekts



08.07.2025 / 10:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ParTec AG: ParTec AG und 3D Lézertechnika Zrt. unterzeichnen Absichtserklärung für ein modulares Hyperscale-KI-Rechenzentrum, einen Solarpark und einen Energiespeicher im Rahmen eines europäischen Leuchtturmprojekts in Mitteleuropa und setzt neue Maßstäbe für Innovation und Nachhaltigkeit

München/Budapest, 8. Juli 2025– Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) und das ungarische Unternehmen 3D Lézertechnika Zrt. haben eine Absichtserklärung zur Umsetzung eines der größten KI- und Energieinfrastrukturprojekte in Mitteleuropa mit einem Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro unterzeichnet. Das Projekt „Paks Data Centre Campus, BESS & Agro-Photovoltaic Energy Park” kombiniert ein hochmodernes modulares Hyperscale-KI-Rechenzentrum mit nachhaltiger Energieerzeugung, innovativer Speichertechnologie und starken Wurzeln in der ungarischen HPC-, KI- und Quantencomputing-Landschaft. Die ParTec AG wird das Hyperscale-KI-Rechenzentrum mit der Möglichkeit zur Integration von Quantencomputing liefern.

Der Standort nahe dem ungarischen Kernkraftwerk Paks kombiniert drei wichtige Elemente. Im Mittelpunkt steht ein modulares KI-Rechenzentrum der nächsten Generation mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 96 MW, konzipiert für hyperskalierte und KI-fokussierte Datenverarbeitung. Ergänzend entsteht auf einer Fläche von zunächst 530 Hektar ein großer Agro-Photovoltaik-Park, der Solarstrom zur Versorgung des KI-Rechenzentrums erzeugt. Ein leistungsstarkes Batteriespeichersystem sorgt zudem für stabile Netze und eine kontinuierliche und nachhaltige Stromversorgung. Durch die unmittelbare Nähe zum Kraftwerk ist zusätzlich eine besonders effiziente und flexible Energieversorgung gewährleistet. Die Abwärme des Rechenzentrums wird nachhaltig für die angrenzende Landwirtschaft genutzt werden. Dadurch gehen Energieerzeugung und Landwirtschaft Hand in Hand.

Das Projekt ist eng mit der hoch innovativen und dynamisch wachsenden KI- und Quantencomputing-Landschaft Ungarns verbunden. Ungarn bietet mit seiner zentralen Lage in Europa günstige Steuer- und Energiekonditionen sowie ein großes Reservoir an hervorragend ausgebildeten Fachkräften.

Die ParTec AG bringt ihre über 25-jährige Expertise und bewährte Technologie in den Bereichen Hochleistungsrechner, KI und Quantentechnologie ein und stärkt damit die digitale Souveränität Europas. Das modulare KI-Rechenzentrum basiert auf der dynamischen Modular System Architecture (dMSA) von ParTec. Zusätzlich wird es die ParaStation Modulo Software Suite von ParTec enthalten. Beides zusammen ermöglicht Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz. Darüber hinaus wird ParTec für die mögliche Integration von Quantencomputern verantwortlich sein. Dank seiner Technologien ist die Integration der Quantentechnologie von ParTec hardwareunabhängig. Der reguläre Betrieb des Rechenzentrums soll 2027 beginnen.

Mit einem Investitionsvolumen im einstelligen Milliardenbereich unterstreicht das Projekt seine zentrale strategische Bedeutung für die zukünftige Entwicklung im Bereich Hochleistungsrechner, KI und Quantencomputertechnologien. Ein wesentlicher Teil der Investition fließt in den Ausbau und die Einrichtung der Infrastruktur, die in erster Linie von 3D Lézertechnika Zrt. umgesetzt werden. Die ParTec AG verantwortet die Lieferung und Integration der Höchstleistungssysteme. Die Finanzierung des Projekts erfolgt in Zusammenarbeit mit einem strategischen Finanzierungspartner, mit dem sich ParTec bereits in einem weit fortgeschrittenen Verhandlungsstadium befindet; dies schafft zusätzliche Planungssicherheit und beschleunigt die Umsetzung des Gesamtvorhabens.

Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG, sagt: „Wir verbinden grüne Energie, modulare Infrastruktur und höchste KI-Rechenleistung zu einem europäischen Leuchtturmprojekt. Mit dem Paks Data Centre Campus schaffen wir eine hocheffiziente und skalierbare Infrastruktur für datenintensive Anwendungen, und setzen gleichzeitig neue Standards für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Rechenzentrumsbetrieb. Dieses Projekt steht exemplarisch für unsere Vision einer souveränen europäischen Digital- und Technologielandschaft, die ökologische Verantwortung mit technologischer Spitzenleistung vereint.“

Prof. Dr. László Palkovics, ungarischer Regierungsbeauftragter für künstliche Intelligenz, erklärt: „Mit dem Paks Data Centre Campus wird Ungarn zu einem Knotenpunkt der digitalen Zukunft Europas. Unser gemeinsames Projekt verbindet technologische Innovation mit energieeffizienter Landwirtschaft, fördert gleichzeitig die regionale Entwicklung und steht für Fortschritt, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung als auch Zukunftsfähigkeit der ungarischen Infrastruktur- und Innovationslandschaft – unterstützt von der ungarischen Regierung und getragen von einer gemeinsamen Vision für KI und Energieeffizienz.“

Hintergrund:

Diese Ankündigung ist das dritte KI-Data-Center-Projekt, das ParTec in den letzten Monaten veröffentlicht hat, nach ELBJUWEL in Deutschland und VESUVIO in Italien. ParTec ist ein wichtiger Technologiepartner für einige der leistungsstärksten Supercomputer Europas. Der neueste davon ist JUPITER, Europas erster Exascale-Supercomputer. Er ist der viert schnellste der Welt und der energieeffizienteste unter den ersten fünf der Top-500-Liste.

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

Über 3D Lézertechnika Zrt.

Die 3D Lézertechnika Zrt. mit Sitz in Budapest ist ein auf Großprojekte spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf Infrastrukturentwicklung, Energietechnik und digitale Technologien. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz, der Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit vereint.

Investor Relations:

Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com

edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de

08.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2166522 08.07.2025 CET/CEST