EQS-News: USU erneut als führender Anbieter im globalen Enterprise Service Management ausgezeichnet

USU erneut als führender Anbieter im globalen Enterprise Service Management ausgezeichnet



25.07.2024 / 10:15 CET/CEST

Möglingen, 25. Juli 2024

In der aktuellen Studie „Vendor Selection Matrix™ Enterprise Service Management Solutions“ von Research In Action (RIA) wurde USU als einer der führenden Anbieter weltweit im Bereich Enterprise Service Management (ESM) ausgezeichnet. Die Lösung USU Enterprise Service Management erzielte Höchstnoten in den Kategorien Weiterempfehlungsrate, Preis-Leistungsverhältnis und Kundenzufriedenheit. Im Gesamtranking der 20 gelisteten internationalen Anbieter erreichte USU einen Score-Wert von 9,24 und damit den dritten Platz. Die vollständige Studie steht auf der USU-Website kostenlos zum Download zur Verfügung.

Marktstudie bietet umfassende Einblicke

Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter etwa 1.000 IT- und Business-Managern mit Budgetverantwortung aus verschiedenen Branchen. Er bietet eine fundierte Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines ESM-Anbieters und identifiziert die wichtigsten Markttrends. Zu den Top-Trends gehört die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), die Unternehmen helfen, ihre Abläufe zu optimieren und ein effizienteres Arbeitsumfeld zu schaffen. Der Fokus auf die Digital User Experience (DEX) erfordert von IT-Organisationen einen grundlegenden Wandel in ihrer Herangehensweise an Technologie und Servicebereitstellung.

USU überzeugt durch KI-gesteuerte Plattform

Die Analysten von Research In Action heben besonders die KI-gesteuerte Plattform von USU hervor, die darauf abzielt, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu steigern und den Wert für die Kunden zu maximieren. USU erhielt für die Breite und Tiefe seines Lösungsangebots die zweithöchste Punktzahl im weltweiten Anbietervergleich.

Peter Stanjeck, Senior Vice President bei USU, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr darüber, in diesem dynamischen Wachstumsmarkt mit unserer ESM-Lösung erneut eine Top-Position einzunehmen. Diese Auszeichnung bestätigt unsere Strategie, durch innovative Technologien wie KI den Service unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern.“

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

Über USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zur USU Software AG.



Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 1 71696 Möglingen Deutschland

