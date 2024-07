EQS-Adhoc: Nürnberger Beteiligungs-AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2024

EQS-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nürnberger Beteiligungs-AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis für das Jahr 2024



Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG gibt eine Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2024 bekannt, das sie im Geschäftsbericht 2023 in einer Bandbreite von 40 bis 50 Mio. EUR angegeben hatte. Aufgrund der höheren Aufwendungen in der Schadenversicherung, die insbesondere durch Elementar- und Großschäden sowie die anhaltende Inflation vor allem in der Kfz-Versicherung bedingt werden, rechnet die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG nunmehr mit einem ausgeglichenen Konzernergebnis im Jahr 2024. Für das erste Halbjahr zeichnet sich ein klar negatives Ergebnis ab.

Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuerberger.de

