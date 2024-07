Orell Füssli AG: Orell Füssli AG Halbjahr 2024 Anhaltendes Umsatzwachstum

Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Orell Füssli AG Halbjahr 2024

Anhaltendes Umsatzwachstum

Umsatzwachstum im 1. Halbjahr fortgesetzt

Sicherheitsdruck sichert sich weitere Grossaufträge

Buchhandel baut Filialnetz aus und gewinnt Marktanteile

Procivis gewinnt Ausschreibung einer US-Behörde

Zürich, 26. Juli 2024 – Orell Füssli gelang es im saisonal schwächeren ersten Halbjahr 2024 bedeutende Markterfolge zu erzielen und den Umsatz auf CHF 107.1 Mio. (Vorjahr: CHF 105.0 Mio.) zu steigern. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag erwartungsgemäss aufgrund steigender Kosten, des Produktemix im Sicherheitsdruck und bei Zeiser sowie der saisonalen Umsatzentwicklung im Buchhandel und bei den Verlagen mit CHF 4.6 Mio. (Vorjahr: CHF 5.4 Mio.) um CHF 0.8 Mio. unter dem Vorjahresniveau. Der Aufbau der neuen Geschäftsbereiche wurde im ersten Halbjahr gezielt vorangetrieben und erste Produkte und Lösungen wurden im Markt eingeführt.

Sicherheitsdruck

Die Division Sicherheitsdruck verzeichnete für das erste Halbjahr 2024 einen hohen Auftragsbestand und eine hohe Auslastung. Der Division gelang es weitere und teilweise mehrjährige Grossaufträge im Bereich des Banknotendrucks zu gewinnen. Erste Lieferungen werden im Herbst erfolgen. Der Umsatz im Sicherheitsdruck betrug im ersten Semester CHF 38.0 Mio. (Vorjahr: CHF 39.2 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich aufgrund des tieferen Umsatzes und des Produktemix etwas unter Vorjahr auf CHF 5.5 Mio. (Vorjahr: CHF 6.1 Mio.).

Industrielle Systeme

Die Division Zeiser blickt auf ein gutes erstes Halbjahr 2024 zurück und konnte mehrere neue Aufträge im Bereich der Banknoten-Serialisierung akquirieren. Der Umsatz mit Dritten erhöhte sich um 22% auf CHF 11.1 Mio. (Vorjahr: CHF 9.1 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 0.6 Mio. (Vorjahr: CHF 0.8 Mio.) lag kostenbedingt leicht unter der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Die Nachfrage nach der neuen Track & Trace-Technologie von Zeiser, zur Rückverfolgbarkeit von Sicherheitsdokumenten, ist seit Beginn der Marktlancierung Ende 2023 anhaltend hoch. Das rege Interesse an dieser Lösung konnte auch an einer erfolgreichen Druckfachmesse (drupa), welche im Juni in Düsseldorf stattfand, bestätigt werden.

Buchhandel

Orell Füssli Thalia AG hat sich im saisonal schwächeren ersten Halbjahr 2024 trotz einer gedämpften Konsumentenstimmung gut behauptet und vermochte den quotenkonsolidierten Umsatz im Vergleich zum starken Vorjahr auf CHF 51.0 Mio. (Vorjahr: CHF49.9Mio.) zu steigern. Das Filialnetz wurde weiter ausgebaut, dabei übernahm Orell Füssli die Buchhandlung Rapunzel in Liestal und eröffnete am Bahnhof Chur mit Schuler Bücher gemeinsam eine neue Filiale und in Aarau den dritten Standort. Damit konnte die Orell Füssli Thalia AG ihren Marktanteil weiter steigern. Das quotenkonsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr auf CHF 1.2 Mio. (Vorjahr: CHF1.2Mio.).

Übrige Geschäftsfelder

Die Orell Füssli Verlage entwickelten sich im ersten Halbjahr 2024 weiterhin erfreulich. Diverse Programme für Lehr- und Lernmedien sind in Vorbereitung und werden mit dem neuen Schuljahr 2024/2025 lanciert. Die auf die Ausbildung zur Kauffrau, zum Kaufmann sowie zu Fachleuten und -angestellten im Detailhandel ausgerichteten digitalen Lernmedien myKV und myDetailhandel wurden erfolgreich lanciert und gehen in den zweiten Zyklus. Bei den juristischen Medien wurde im ersten Halbjahr die 21. Auflage der kaufmännischen Ausgabe ZGB/OR publiziert und zum ersten Mal der Orell Füssli Kommentar zum Finanzmarktstrafrecht in der Schweiz lanciert. Die neuen Abenteuer von Globi an der Tour de Suisse wurden pünktlich zum Start des legendären Schweizer Radsport Anlasses im Juni publiziert.

Bei Procivis, Anbieterin von Schlüsseltechnologien für digitale Identitäts- und Zertifikatslösungen, ist die Marktlancierung der neuen Softwarelösung Procivis One in vollem Gange und es konnten bereits erste bedeutende Erfolge verzeichnet werden. So vermochte Procivis vier neue Aufträge aus dem öffentlichen wie auch dem privaten Sektor zu akquirieren. Hierzu zählt auch der Gewinn einer Ausschreibung des US-amerikanischen Department of Homeland Security.

Aussichten Gesamtjahr 2024

Für das zweite Halbjahr erwartet Orell Füssli aufgrund des saisonalen Geschäfts im Buchhandel und bei den Verlagen, sowie dem aktuellen Auftragsbestand der Divisionen Sicherheitsdruck und Industrielle Systeme, eine spürbare Belebung der Umsatzentwicklung. Orell Füssli plant im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich zu wachsen und wird sich damit im oder über dem kommunizierten Wachstumskorridor bewegen. Die EBIT Marge wird, wie bereits kommuniziert, voraussichtlich leicht unter dem Vorjahr zu liegen kommen.



Kennzahlen Orell Füssli Gruppe in Mio. CHF

Jan-Jun 24 Jan-Jun 23 Umsatzaus Lieferungen und Leistungen 107.1 105.0 Betriebsergebnis (EBIT) 4.6 5.4 in % Umsatz (gerundet) 4.3% 5.2% Halbjahresergebnis 1.8 5.0 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.6. 630 633

Der Halbjahresbericht 2024 ist auf unserer Website unter https://orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen verfügbar. Ein Druckexemplar kann via E-Mail an investors@orellfuessli.com angefordert werden.

Agenda

Publikation Jahresergebnis 2024 14. März 2025

Generalversammlung 2025 13. Mai 2025

Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com

Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential dar, welches in den kommenden Jahren durch Procivis, einem Tochterunternehmen von Orell Füssli, entwickelt werden soll.



Mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die als Omnichannel-Unternehmen ein umfassendes Angebot mit 54 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 660 Mitarbeitenden und Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 230 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 342 080; ISIN-Nummer CH0003420806).

