EQS-News: WeGrow AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

WeGrow AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



09.07.2025

Tönisvorst, 9. Juli 2025 – Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent und Entwickler zirkulärer Massivholz-Bausysteme, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Düsseldorf abgehalten. Alle zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte wurden mit deutlicher Mehrheit von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die Hauptversammlung entlastete u. a. die Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats und beschloss, den Bilanzgewinn 2024 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die hohe Zustimmung unterstreicht das Vertrauen der Anteilseigner in die strategische Ausrichtung und die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Im Rahmen der Hauptversammlung informierte der Vorstand über die operative Entwicklung der WeGrow-Gruppe und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025. Ungebrochen stark zeigt sich die Nachfrage nach den vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten mit Bestellungen bis heute für über 1 Million Pflanzen allein in diesem Jahr. Dementsprechend laufen Produktion und Auslieferung derzeit auf Hochtouren.

Ein weiterer Meilenstein steht unmittelbar bevor: Noch im Juli wird WeGrow am Standort Tönisvorst die halbautomatisierte Produktionslinie für das eigene modulare Holzbausystem KiriBloX® in Betrieb nehmen. Die Produktionslinie lässt sich mit geringen Anpassungen zu einer Vollautomatisierung aufrüsten, wodurch sich das Unternehmen für die erwartete starke Nachfrage bereits jetzt erfolgreich positioniert.

Positiv zu bewerten ist auch die im 1. Halbjahr 2025 erfolgte Optimierung des Fälligkeitenprofils des Fremdkapitals innerhalb der Unternehmensgruppe. Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang ist die fortschreitende Platzierung des Green Bonds 2024/2029 der WeGrow AG. In diesem Rahmen wurde nahezu die gesamte Wachstumsanleihe 2019/2027 der Tochtergesellschaft WeGrow Germany GmbH (ISIN: DE000A2YPFN4) erfolgreich in den neuen Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG umgetauscht. Vor diesem Hintergrund wurde die Anleihe der WeGrow Germany GmbH zum 30. November 2025 gekündigt und die Einstellung der Notierung an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ebenfalls zum 30. November 2025 beschlossen. Aufgrund der nachhaltigen Stärkung der Finanzstruktur sieht der Vorstand die Unternehmensgruppe gut aufgestellt für weiteres Wachstum.



Über die WeGrow AG

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20

47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

Mobil: +49 (0)177 957 96 90

E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Landshuter Allee 10

80637 München

Tel.: +49 (0)89 8896 906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

