Flughafen Basel Mulhouse nach Bombenalarm wieder geöffnet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Nach einem Bombenalarm am französisch-schweizerischen Flughafen Basel Mulhouse läuft der Flugbetrieb wieder an.

"Der Flughafen ist wieder geöffnet und der Flugbetrieb wird nach und nach wieder hochgefahren", teilte die Betreibergesellschaft am Freitag mit. Die Passagiere sollten sich für Informationen zu ihrem Flug an ihre Fluggesellschaft wenden. Zuvor war der Airport wegen eines Bombenalarms evakuiert worden.

Der Vorfall ereignete sich im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris und nur wenige Stunden nach den Anschlägen auf das französische Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn, die noch immer für Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr sorgen. Nach Angaben der französischen staatlichen Bahngesellschaft SNCF hätten Brandstifter gezielt und koordiniert Feuer an Anlagen entlang der Strecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden. Auch in Deutschland gab es Auswirkungen.

(Bericht von Marine Strauss, geschrieben von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)